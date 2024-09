Der mögliche Konflikt innerhalb des Murdoch-Clans könnte den Weg nach vorne für Fox News erheblich beeinflussen.

Was nach dem Ableben des konservativen Medienmoguls Murdoch geschieht, bleibt ungewiss. Könnte sein moderater Sohn James, der sich von Lachlan, dem favorisierten Nachfolger mit konservativen Neigungen, um die Kontrolle über Fox News streiten? Könnte James Fox in eine progressivere Richtung lenken?

Diese Fragen liegen im Zentrum des weniger öffentlich diskutierten Nachfolgestreits der Murdoch-Familie, der derzeit in einem Gericht in Nevada ausgetragen wird. Mit 93 Jahren versucht Murdoch, das Familienvermögen zu ändern, das er Jahre zuvor eingerichtet hat und das seinen vier ältesten Kindern gleich viele Stimmen gibt, um die Zukunft seines konservativen Medienimperiums nach seinem Tod zu bestimmen. Er möchte die Struktur ändern, um Lachlan für einen längeren Zeitraum in der Kontrolle zu halten.

Sollte Murdoch in diesem Prozess in Reno, Nevada, Erfolg haben, würde James' geplantes Umgestalten von Fox News vor große Herausforderungen gestellt.

In meiner kürzlich veröffentlichten Hardcover-Ausgabe des Buches "Web of Deceit" habe ich James' langjährige Unzufriedenheit mit der rechten Programmierung von Fox hervorgehoben.

James, der 2020 aufgrund inhaltlicher Differenzen das Familienunternehmen verließ, empfing Präsident Biden im Jahr 2022 in seinem Haus zu einer Spendenveranstaltung und unterstützte Vizepräsidentin Harris kürzlich. Er kritisiert Fox' Prime-Time-Talkshows privat als schädlich und klagt darüber, wie die Netzwerkdesinformation die öffentliche Diskussion verzerrt. Laut einer Quelle hat James sogar Vorschläge entworfen, um Fox News in Richtung faktengestützter Nachrichten zu realignieren und sich von pro-trump-Propaganda zu entfernen.

Die Möglichkeit von James' Übernahme wird innerhalb von Fox News diskutiert und manchmal gefürchtet. Einige prominente Moderatoren haben Interesse daran bekundet, ihre persönlichen Marken an James anzupassen, und einige Fox-Persönlichkeiten haben versucht, Verbindungen zu ihm herzustellen, trotz Lachlans Position als CEO von Fox Corp.

Das Lied aus der HBO-Dramaserie "Succession" könnte jetzt in Ihrem Kopf widerhallen. Einige kluge (oder manipulative) Fox-Moderatoren haben Strategien entwickelt, um relevant zu bleiben, falls sich das politische Klima nach Murdoch's Tod verändert. Doch Murdoch versucht derzeit, diese Umstände in Reno zu gestalten.

Letztes Jahr versuchte Murdoch, die Bedingungen des Familienvermögens zu ändern, wie erstmals von der New York Times im Juli berichtet wurde.

Laut den bestehenden Regeln erhalten Lachlan, James, Elisabeth und Prudence nach dem Tod ihres Vaters gleich viele Stimmrechte. Dies ermöglicht das potenzielle Absetzen von Lachlan durch eine 3-zu-1-Mehrheit. Die Fernsehgeschäfte von Fox Corp und News Corp, der Verlagssparte, die die Wall Street Journal und die New York Post besitzt, könnten in Zukunft Veränderungen erfahren.

Liberale haben lange auf diese Möglichkeit gehofft und sehen sie als potenzielles Gegenmittel gegen den giftigen Einfluss von Fox. (Maureen Dowd von der New York Times schlug 2020 in einer Kolumne vor, dass James dieses Gegenmittel sein könnte.) Doch Murdoch, berühmt für seine konservativen Ansichten, scheint entschlossen zu sein, die rechte Ausrichtung seiner Medienunternehmen auch nach seinem Tod zu bewahren. Dies scheint das Motiv hinter seinem Versuch zu sein, das irrevocable Trust zu untergraben.

Milliardensummen stehen auf dem Spiel. Murdochs Seite argumentiert ohne explizite Aussage, dass das Beibehalten der politischen Ausrichtung und das Engagement der Zuschauer bei pro-trump-Programmen für alle Beteiligten, einschließlich seiner anderen Kinder, vorteilhaft ist.

James, Elisabeth und Prudence sind dagegen. Daher sind die Familienmitglieder in Reno für wichtige Anhörungen anwesend. Die Verhandlungen begannen am Montag und können etwa zwei Wochen dauern, wie eine Quelle anonym mitteilte, da der Fall vertraulich behandelt wird. Zunächst weigerte sich das Gericht, die Beteiligung der Murdochs anzuerkennen, doch am Montag wurde der Streit öffentlich, als Murdoch den Gerichtssaal durch den Haupteingang betrat. Eine öffentliche Verhandlungsliste zeigt an, dass die Verhandlungen mindestens bis nächsten Dienstag fortgesetzt werden.

Dieser Streit ist sowohl persönlich sehr intensiv als auch politisch aufgeladen und hat damit eine Bedeutung, die über den Kreis der Murdoch-Familie hinausgeht. Mit der Unterstützung von Elisabeth und Prudence könnte James theoretisch die Kontrolle über das Familienunternehmen übernehmen. Doch Murdoch versucht, diese Pläne zu durchkreuzen, bis der Richter sein Urteil fällt. Bis dahin werden Fox-Mitarbeiter weiter über die alte Garde, den neuen Herausforderer und das allgemeine Schicksal des Netzwerks spekulieren.

Lesen Sie auch: