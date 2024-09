Der Mangel an geschickten Arbeitern könnte das Wachstum der Windenergieentwicklung erheblich behindern.

Es scheint, dass die Windenergiebranche ein beträchtliches Wachstum erlebt, jedoch könnte einprononcierter Fachkräftemangel ihr weiteres Wachstum erheblich behindern. Die IG Metall Küste führte eine Umfrage unter 30 Unternehmen durch, die insgesamt etwa 28.600 Mitarbeiter beschäftigen, und stellte fest, dass 82 % von ihnen Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen. Zudem konnten nur 41 % bzw. 50 % der Unternehmen mit bzw. ohne Tarifverträge alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen.

Um potenzielle Mitarbeiter anzuziehen, setzen 53,9 % dieser Unternehmen zusätzliche Strategien wie flexible Arbeitszeiten, Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Wohnzuschüsse für Auszubildende und die Möglichkeit der Fernarbeit ein.

Die Befragten waren sich einhellig (93,1 %) einig, dass der Mangel an Fachkräften in der Branche eine Significant Bedrohung für die Expansion der Windenergie in Deutschland darstellt. Im Gegensatz dazu halten nur 14,8 % die Ausbaubeschlüsse für aufshore und offshore Windenergie für realistisch. Die IG Metall Küste kam zu dem Schluss, dass die Situation bezüglich der Fachkräfte in der Branche weiterhin kritisch ist und möglicherweise ein Hindernis für die Expansion der Windenergie in Deutschland darstellen könnte.

Trotz der Bedenken bezüglich der Fachkräfte bleibt die Mehrheit (67 %) der Befragten optimistisch regarding die Zukunft der Branche und sieht eine positive Marktentwicklung, im Gegensatz zu 66 % im Vorjahr. Allerdings gibt es auch 15 %, die eine negative Haltung haben, verglichen mit 14 % in der vorherigen Umfrage.

Windenergie ist ein wichtiger Pfeiler der Bundesregierung für die Erreichung ihrer Umweltziele. Bis 2030 soll 80 % des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Die Expansion der Windenergiebranche über ihre aktuellen Wachstumstrends hinaus könnte durch den anhaltenden Mangel an Fachkräften weiter behindert werden. Initiativen wie die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen könnten dazu beitragen, die Fachkräftelücke zu schließen und die Expansion der Branche zu fördern.

