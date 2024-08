- Der legendäre Indiana Jones Hut wurde für mehr als eine halbe Million Dollar gekauft.

Dingdingding, dingding. Dingdingdingdingdingding. Was ist damit? Klingt das einprägsam genug für Sie? Wenn nicht, stellen Sie sich vor: einen üppigen, grünen Dschungel, ein vietnamesisches Kind, das wie ein Wasserfall redet und eine Mütze trägt, und einen erfahrenen, charmant-teuflischen Teilzeit-Erzieher mit einer Peitsche und einem Fedora. Genau, Indiana Jones sind wir hiervon.

Jetzt, wo wir von Fedoras sprechen. Es gibt einige Wertgegenstände, die unersetzlich sind. Indiana Jones' ikonischer Archäologenhut in der Filmgeschichte ist jedoch nicht einer davon - zumindest nicht für High Roller. Der legendäre Kopfschmuck, der von Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Verderbens" getragen wurde, wurde kürzlich für eine beträchtliche Summe verkauft.

Indiana Jones' Hut gehörte einst einem verstorbenen Stunt Double

Der schokoladenbraune Filzhut brachte bei einer Auktion in LA am Donnerstag beeindruckende $630,000 ein. Umgerechnet in Euro entspricht dies etwa €570,000 - mehr als doppelt so viel wie ein ähnlicher Hut vor drei Jahren erzielt hat.

Der Hut hatte weiches Kaninchenfell und wurde von der renommierten Herbert Johnson Hat Company in London gefertigt. Das Innenfutter trug ein goldenes Monogramm mit den Initialen "IJ". Der Hut aus "Indiana Jones und der Tempel des Verderbens" hatte eine andere Kronenform, wie das Auktionshaus Propstore erklärte. Interessanterweise hatte der Hut in "Indiana Jones und der Tempel des Verderbens" eine spitzere Krone.

Indiana Jones' Stunt Double, Dean Ferrandini, trug den Hut in zahlreichen Szenen des Klassikers von 1984. Ferrandini verstarb letztes Jahr, und der Hut gehörte zu seiner persönlichen Sammlung. Der Verkauf umfasste zuvor unveröffentlichte Fotos des Stuntmans auf dem Set.

Weitere bemerkenswerte Filmmemorabilien kommen unter den Hammer

Laut Nachrichtenberichten wurden ebenfalls Props aus berühmten Serien versteigert. Zu diesen Gegenständen gehörten der Helm eines imperialen Scout-Troopers aus "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" ($315,000), ein glänzender Zauberstab aus "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" ($53,550) und ein Smoking, den Daniel Craig in "Skyfall" trug ($35,000).

Quellen: BBC, "NBC News"

Lesen Sie auch: