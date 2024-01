Der Krieg zwischen Israel und Hamas droht überzuschwappen, KI und eine seismische US-Wahl: 5 Vorhersagen für 2024

Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, finden Sie hier einige wichtige Themen, die Sie beachten sollten.

1. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas droht überzuschwappen

Das neue Jahr beginnt mit der Ausweitung der israelischen Offensive auf den Gazastreifen als Reaktion auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober.

Der internationale Druck auf Israel, die Dauer und Intensität seines Krieges zu begrenzen, wächst angesichts der weltweiten Empörung darüber, dass die Menschen im Gazastreifen in Lebensgefahr schweben, ohne lebenswichtige Vorräte oder Zugang zu medizinischer Versorgung, während sich in den überfüllten humanitären Lagern Krankheiten ausbreiten. Trotzdem hat Israel seine Anstrengungen verdoppelt und geschworen, dass sein Krieg gegen die Hamas noch viele Monate andauern wird.

Die Gefahr eines größeren Nahostkonflikts nimmt zu.

An der libanesisch-israelischen Grenze kommt es zunehmend zu grenzüberschreitenden Gefechten zwischen der vom Iran unterstützten islamistischen paramilitärischen Gruppe Hisbollah und den israelischen Verteidigungskräften (IDF).

Stellvertreterangriffe durch vom Iran unterstützte Gruppierungen im Irak - wie der jüngste Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad - werden immer dreister und häufiger. Und weitere Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen auf die weltweiten Schifffahrtsrouten durch das Rote Meer und den Suezkanal könnten die Energiepreise in die Höhe treiben.

Es besteht auch die Gefahr, dass andere extremistische Gruppen in der Region aus Opportunismus und/oder Missständen heraus agieren. Es versteht sich von selbst, dass eine formale Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, die vor dem 7. Oktober kurz bevorzustehen schien, nun vom Tisch ist.

Die frühzeitige eindeutige Unterstützung der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen durch die Vereinigten Staaten hat dem Image der USA als Garant für Menschenrechte und internationales Recht geschadet - ein Imageschaden, von dem sich Washington trotz eines entschiedenen Kurswechsels kurzfristig wohl kaum erholen wird.

Bis zum Jahr 2024 müssen die USA und ihre Verbündeten ein Gleichgewicht zwischen Vergeltung und Abschreckung bei Stellvertreterangriffen finden und gleichzeitig ihre Reaktionen unter einer Schwelle halten, die einen größeren Konflikt auslösen würde.

2. Patt im Russland-Ukraine-Konflikt im dritten Jahr

Im Februar geht der Einmarsch von Wladimir Putin in der Ukraine in sein drittes Jahr.

Weder Russland noch die Ukraine zeigen Anzeichen für einen Sieg oder die Bereitschaft zu einem Kompromiss über ihre unvereinbaren Ziele. Die Ukraine kämpft um ihr Überleben, ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität, während Russland darauf bedacht ist, die Ukraine zu "entnazifizieren" und zu entmilitarisieren und ihr Streben nach einem Beitritt zur NATO und anderen westlichen Organisationen zu verhindern. Dass Russland seine unprovozierte Invasion als "Entnazifizierung" bezeichnet, wird von Historikern und politischen Beobachtern abgelehnt.

Putin beginnt das Jahr selbstbewusster als das Jahr zuvor.

Die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive 2023 hat den Schwung, den Kiew bis Ende 2022 gewonnen hatte, nicht zurückgewonnen. Russlands Kriegsvorräte werden sowohl vom Iran als auch von Nordkorea aufgestockt. Außerdem kann sich das flächenmäßig größte Land der Welt immer auf seine zahlenmäßige Überlegenheit in Bezug auf die Truppen stützen, im Gegensatz zur Ukraine, die im nächsten Jahr zunehmend unter Personalmangel leiden wird.

Europa kann der Ukraine nur begrenzt Munition und militärisches Gerät liefern, da seine eigenen Bestände erschöpft sind. Die schlimmsten Befürchtungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij über Risse in der westlichen Einheit sind ebenfalls eingetreten: Die politische Spaltung in den USA und Europa behindert nun die Bereitstellung von Militär- und Wirtschaftshilfe. Zelenskys Reise nach Washington im Dezember führte dazu, dass er statt der von ihm gewünschten 61 Milliarden Dollar nur 200 Millionen Dollar für neue Munition erhielt, weil die Republikaner im Kongress nicht auf die von ihnen geforderten Änderungen der Grenzpolitik eingehen wollten.

Tage später blockierte Ungarn ein Hilfspaket der Europäischen Union in Höhe von 50 Milliarden Euro (55 Milliarden Dollar) für die Ukraine. Dieser Trend wird die militärischen Bemühungen der Ukraine im nächsten Jahr wahrscheinlich weiter behindern, da sowohl die USA als auch die EU vor ihren Wahlen innenpolitischen Fragen Vorrang einräumen werden.

Die Ukraine könnte sich dann auf einen defensiven Ansatz, die Ausbildung neuer Rekruten und die Rüstungsproduktion konzentrieren. Die Krim, die 2014 unrechtmäßig von Russland annektiert wurde, wird weiterhin die strategische Beute sein, die die Ukraine anstrebt, um Russlands Vorherrschaft im Schwarzen Meer anzugreifen und herauszufordern.

Auch wenn die Ukraine nun formell auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft ist, wird die rhetorische und institutionelle Umarmung durch die Verbündeten wahrscheinlich weiterhin im Gegensatz zu ihrer tatsächlichen militärischen und finanziellen Unterstützung stehen.

Natürlich hängt die Zukunft dieses Konflikts zu einem großen Teil davon ab, wer an der Spitze der größten Finanz- und Militärhilfequelle der Ukraine steht - die Vereinigten Staaten. Moskau favorisiert eine Rückkehr des republikanischen Spitzenkandidaten Donald Trump in diesem Herbst.

3. Wahlen, sicher und ungewiss

Wahlen sind immer von großer Bedeutung, aber nie so wichtig wie in Zeiten globaler Instabilität, wenn so viele wichtige Akteure auf dem Stimmzettel stehen. Im Jahr 2024 werden 2 Milliarden Menschen zu den Urnen gehen, in einem Jahr, in dem die Wahlbeteiligung besonders hoch ist.

Bei den Wahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November könnte Trump möglicherweise ins Weiße Haus zurückkehren. Trump hat einen überwältigenden Vorsprung vor seinen republikanischen Konkurrenten um die Nominierung seiner Partei, aber das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado, dass er in diesem Bundesstaat aufgrund des Aufstandsfalles von 2021 nicht kandidieren darf, gefolgt von einer ähnlichen Entscheidung in Maine, könnte ein Vorbote der Hindernisse sein, denen er sich gegenübersehen wird.

Es gibt keinen Präzedenzfall für einen Kandidaten, der unter Anklage kandidiert. Die mobilisierende Wirkung, die Trumps Behauptungen über eine juristische "Hexenjagd" auf seine Basis hatten, wird sich wahrscheinlich nicht auf die breite Wählerschaft übertragen. Präsident Joe Biden hingegen kann die Demokraten nicht mobilisieren - Meinungsumfragen zufolge hält die Mehrheit der Wähler den Achtzigjährigen für zu alt, um wiedergewählt zu werden, und seine Zustimmungswerte sind niedrig. Wie immer gilt es, die Swing States im Auge zu behalten.

In Indien finden im April und Mai die größten demokratischen Wahlen der Welt statt.

Es wird erwartet, dass der amtierende Premierminister Narendra Modi und seine hindunationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) mit ihrer populären, aber religiös spaltenden Politik eine dritte Amtszeit erreichen werden. Trotz Problemen mit Inflation und Kaufkraft genießt Modi in der hinduistischen Mehrheit Indiens breite Unterstützung, die auf Patriotismus und einer selbstbewussten Außenpolitik beruht. Kritiker bemängeln, dass Indiens einst säkulares und demokratisches Gründungsethos in den Hintergrund gerät und dass sich Minderheiten unsicher fühlen.

Russland geht am 17. März zu den Wahlen. Angesichts der Inhaftierung des prominenten Oppositionsführers Alexey Navalny in einer abgelegenen sibirischen Strafkolonie und der umfassenden Unterdrückung unabhängiger Medien wird es hier keine Überraschungen geben. Aufschlussreich wird jedoch die Höhe der Wahlbeteiligung sein. Wenn die Wahlen in Russland nur einen begrenzten Hinweis auf die Beliebtheit der Regierung geben, könnte eine niedrige Wahlbeteiligung den Druck auf den Kreml und seine stockende Invasion in der Ukraine erhöhen. Auch in Weißrussland und dem Iran, die ebenfalls Autokratien sind, finden Wahlen statt.

In weniger als zwei Wochen werden die Wahlen in Taiwan stattfinden, die den Ton gegenüber China für die nächsten vier Jahre vorgeben werden. Sollte Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), ein früherer Verfechter der taiwanesischen Unabhängigkeit, die Wahl gewinnen, werden sich die Beziehungen zu Peking voraussichtlich verschlechtern oder eingefroren bleiben. Die konkurrierenden Kandidaten der Kuomintang (KMT) und der Volkspartei Taiwans versprechen weniger Reibungen mit China, obwohl alle drei Parteien das von Peking vertretene Prinzip "ein Land, zwei Systeme" ablehnen.

Andernorts besteht für den Afrikanischen Nationalkongress (ANC) in Südafrika zum ersten Mal seit seiner Machtübernahme vor drei Jahrzehnten die reale Gefahr, dass er bei den Wahlen 2024 seine parlamentarische Mehrheit verliert. Arbeitslosigkeit, eine instabile Wirtschaft und Kriminalität haben die Vorherrschaft des ANC gebrochen. Der Parteivorsitzende und Präsident Cyril Ramaphosa, der 2018 sein Amt antrat, nachdem sein skandalgeplagter Vorgänger Jacob Zuma praktisch aus dem Amt gedrängt wurde, sah sich in der Folge selbst mit Fragen über angebliche Korruption konfrontiert, die er jedoch bestritt.

4. Territoriale Streitigkeiten

Wie die Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten zeigen, befinden wir uns an einem geopolitischen Wendepunkt.

Die Tendenz zum Autoritarismus und das seit langem vorhergesagte Zerbrechen der westlichen Hegemonie haben sich endlich bewahrheitet. Es hat eine endgültige Abkehr von der amerikanischen Unipolarität stattgefunden, und China und Russland haben sich diesen Rückzug zunutze gemacht. Die geopolitischen Machtachsen haben sich neu ausgerichtet, mit den USA und der EU auf der einen Seite und einer Anti-US-Achse aus China, Iran, Russland und Nordkorea auf der anderen. Dies führt zu mutigeren, weniger vorhersehbaren Aktionen und einem gefährlicheren und unsichereren globalen Umfeld.

Diese Verschiebung wird sich fortsetzen und könnte durch das Auftreten blockfreier Länder und den Aufstieg wettbewerbsfähiger Blöcke wie der BRICS noch verschärft werden.

Territoriale Streitigkeiten und Revanchismus sind auf dem Vormarsch. Aserbaidschans blitzartige Inbesitznahme der seit langem umstrittenen Region Berg-Karabach ist nur ein Beispiel dafür.

Indien und China streiten sich weiterhin um die längste umstrittene Grenze der Welt, die sie voneinander trennt, und militarisieren sie. Kleinere Mächte können sich den Rückzug des Westens und das blinde Auge der aufstrebenden Großmächte für ihre Expansionsbestrebungen zunutze machen.

Gleichzeitig lähmt die zunehmende Nutzung des Vetorechts des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und weckt wenig Vertrauen in die Fähigkeit der supranationalen Institutionen, eine Welt, die den größten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, abzuschrecken oder auf ihn zu reagieren.

Die Unfähigkeit regionaler und internationaler politischer Entscheidungsträger, als Reaktion auf eine Welle von Staatsstreichen in Afrika eine rasche Rückkehr zu ziviler Herrschaft auszuhandeln, ist ebenfalls ein Zeichen für das Fehlen wirksamer Sanktionen und Führung.

Dies erhöht die Gefahr einer Ansteckung, der andere Länder folgen könnten - vor allem, da die Aufmerksamkeit der Welt auf den Nahen Osten und, in geringerem Maße, auf die Ukraine gerichtet ist.

5. Die KI wird erwachsen

Im Jahr 2024 wird es voraussichtlich zu einem Spannungsverhältnis zwischen dem exponentiellen Wachstum der künstlichen Intelligenz (KI) und den Versuchen ihrer Regulierung durch Regierungsinstitutionen kommen, denen es notorisch an technischem Sachverstand mangelt.

Generative KI - die durch Lernen aus vorhandenen Daten neue Daten wie Texte, Bilder oder Designs generiert - geht auf die 1950er Jahre zurück (hier muss man Alan Turing ein Lob aussprechen). Aber erst jetzt erleben wir einen echten Paradigmenwechsel, da KI-Technologie weithin verfügbar ist und sich auf alle Aspekte unseres Lebens auswirkt.

Was bedeutet das in der Praxis? Enorme Fortschritte in den Bereichen Bilderzeugung, Design, Sprachsynthese, Übersetzung und Automatisierung. Der Aufstieg von KI-Assistenten und die Personalisierung Ihrer technischen Interaktionen. Textmodelle wie ChatGPT, bildgenerierende Modelle wie DALL-E 2 und Sprachmodelle sind nicht mehr getrennt, sondern werden zu einer ganzheitlichen Schnittstelle kombiniert.

Wie wir wissen, bringt der schnelle Fortschritt der KI auch neue ethische Herausforderungen mit sich.

Je fortschrittlicher KI-Systeme werden, desto relevanter werden Fragen zu Datenschutz, Voreingenommenheit und Verantwortlichkeit. Wie können wir sicherstellen, dass KI-Systeme die Menschenrechte und -freiheiten respektieren? Wie können wir die Einmischung von KI in demokratische Prozesse überwachen und verhindern? Wie können wir das Risiko der Voreingenommenheit bei KI-Entscheidungen mindern? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sich politische Entscheidungsträger, Forscher und die Gesellschaft im Allgemeinen auseinandersetzen müssen.

Immer ausgefeiltere KI-Systeme erfordern eine enorme Rechenleistung - was bedeutet, dass die Industrie sich auf teure Chips und Quantencomputer konzentrieren wird. Letzteres ist die nächste Stufe der Pionierforschung, die sich auf die besonderen und kontraintuitiven Prinzipien der subatomaren Physik stützt. Die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit des Quantencomputers und seine Datenanalyse bewegen sich in einer anderen Stratosphäre. Die Integration des Quantencomputings in die KI wird dazu führen, dass Modelle schneller trainiert werden und weitaus bessere Möglichkeiten zur Selbstevolution haben.

KI-Experten können noch nicht einmal das künftige Ausmaß und die Auswirkungen der Technologie erfassen - ein beunruhigender Gedanke angesichts des Tempos des Wandels und seiner allumfassenden Auswirkungen auf die Menschheit. Doch in der Offenheit und Ungewissheit, ja sogar im Pessimismus, steckt auch das Potenzial für Überraschungen und unerwartete Fortschritte. An der Schwelle zum Jahr 2024 kann sich die Menschheit zumindest an dieser bewährten Konstante festhalten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com