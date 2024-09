Der Kreml zeigt keine Sorge über den Einsatz von F-16s

13:45 Kreml: Stoltenbergs Äußerungen zu Langstreckenwaffen bedrohlich

Russland betrachtet die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg als schädlich. In einem Interview mit "The Times" schlug Stoltenberg vor, dass es Russland egal sein könnte, wenn die Ukraine mit verlängerten westlichen Waffen Ziele tiefer im russischen Territorium bombardieren würde. "Dieser sorglose Umgang mit den Aussagen des russischen Präsidenten ist kurzsichtig und unprofessionell", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Der russische Präsident Putin warnte, dass Länder, die den Einsatz von längerreichenden Raketen erlauben, direkt in den Konflikt verwickelt würden.

13:17 Atomare Experten entdecken Minen und Militärgerät in Atomkraftwerk Zaporizhzhia

Moskaubegeisterte Truppen und Militärgerät sind im Atomkraftwerk Zaporizhzhia stationiert, das unter russischer Kontrolle in der Ukraine steht, wie die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) berichtete. Anti-Personen-Minen wurden zwischen den inneren und äußeren Verteidigungslinien entdeckt, wie die IAEO-Experten berichteten. Die Organisation teilte mit, dass sie bestimmte Bereiche der Turbinenräume über die Berichtszeit nicht betreten konnten. Das AKW ist seit Kriegsbeginn unter russischer Besetzung und internationale Experten beobachten die Sicherheitslage mit Sorge, nachdem vor vier Wochen ein Kühlturm Feuer gefangen hatte.

12:41 Kreml warnt vor "Verschärfung von Konflikten" im Nahen Osten nach Pager-Explosionen

Nach der Massenexplosion von Hunderten von Pager-Geräten in Libanon hat das Kreml vor einer möglichen Eskalation der Spannungen in der Region gewarnt. "Was auch immer passiert ist, es wird sicherlich die Spannungen erhöhen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Mittwoch. Die Region sei ohnehin instabil und "jedes Ereignis dieser Art hat das Potenzial, einen Konflikt auszulösen", fügte er hinzu. Das russische Außenministerium klassifiziert den Vorfall als einen weiteren "Akt hybrider Kriegsführung gegen Libanon".

12:24 Ukraine erhöht Haushalt um zehn Milliarden Euro für Soldatengelder

Ukraine hat einen zusätzlichen Haushalt von über zehn Milliarden Euro genehmigt, wobei die meisten Mittel in die Armee fließen. Dies bringt die Gesamtausgaben des Haushalts auf rund 81 Milliarden Euro, einen Rekord für die Ukraine. Die Haushaltsänderungen waren notwendig, um Soldgelder und Zulagen sowie andere Ausgaben zu decken.

11:36 Sharma: F-16-Jets werden nicht der entscheidende Faktor sein

Der ukrainische Präsident Zelensky fordert 128 F-16-Kampfjets, um die Luftüberlegenheit in der Ukraine zu erlangen. Allerdings wurden bisher nur etwa 60 von westlichen Ländern zugesagt, was weniger als die Hälfte der angeforderten Anzahl ist. Trotzdem sieht ntv-Korrespondentin Kavita Sharma dies als Erfolg, da die Lieferung und die Pilotenausbildung begonnen haben. Allerdings hat die Waffe bereits erste Probleme erfahren.

11:16 Ukrainische Geheimdienstquelle: Wir stecken hinter dem Angriff auf das Munitionsdepot

Eine Quelle im ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) bestätigt gegenüber dem Kyiv Independent, dass das große Munitionsdepot in russischem Toropez letzte Nacht von ukrainischen Kräften angegriffen wurde. Das Depot enthielt ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artillerie-Munition und Gleitbomben. Der Angriff "hat das Depot im Grunde genommen von der Erdoberfläche ausradiert", behauptete die Quelle. Nach dem Einschlag ukrainischer Drohnen kam es zu einer "sehr starken Explosion". "Der SBU arbeitet eng mit seinen militärischen Partnern zusammen, um allmählich die Raketenfähigkeiten des Feindes zu reduzieren, die verwendet werden, um ukrainische Städte zu zerstören", fügte die Quelle hinzu. Es gibt Pläne, ähnliche Angriffe auf andere russische Militärstandorte durchzuführen.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller erhalten Chance, bei Ramstein-Ausschreibungen mitzubieten

Ukrainische Drohnenhersteller sind nun berechtigt, an Ausschreibungen teilzunehmen, die von der Drohnen-Koalition im Rahmen des Ramstein-Formats organisiert werden. Vertreter von westlichen Ukraine-Unterstützern treffen sich alle paar Wochen in Ramstein. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium besteht die Ausschreibungsreihe aus zwei Losen: einem für die Produktion von First-Person-View (FPV)-Drohnen und einem für Abfangdrohnen. Das Ministerium betrachtet diese Einladung zur Angebotsabgabe als einen significanten Boost für die ukrainische Produktion. Alle eingereichten Angebote werden von Mitgliedern der Drohnen-Koalition bewertet. Erfolgreiche Bieter erhalten Aufträge für weitere Tests. Wenn die Tests erfolgreich sind, beabsichtigen die Ramstein-Länder, die Wettbewerbssieger für die Produktion zu beauftragen.

10:27 Video zeigt Angriff auf russisches Munitionsdepot

Obwohl das Kreml dies noch nicht bestätigt hat, berichtete der Gouverneur der Tver-Region auf Telegram, dass ein ukrainischer Drohnenangriff zu einem Feuer führte. Es wird vermutet, dass es sich um ein großes Waffen- und Munitionsdepot handelte. Die Bewohner wurden evakuiert und Videos des Feuers kursieren im Internet.

09:39 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in Saporischschja

Charkiw, Ukraine, wurde am Vortag von einem schweren russischen Luftangriff getroffen. Cluster-Munitionen detonierten in mehreren Bezirken und resultierten in neun Verletzten. Dies ist Teil einer Serie jüngster Zivilangriffe. Am Sonntag tötete eine Präzisionsbombe eine Frau und verletzte 43 Menschen, darunter vier Kinder, in Saporischschja. Auch in der Oblast Saporischschja kam es zu russischen Luftangriffen auf Siedlungen, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen.

08:46 Ukraine: Energieanlagen in Sumy erneut unter Beschuss

Laut lokalen Behörden wurden Energieanlagen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffen. Ersten Berichten zufolge gibt es keine Opfer, aber die wiederholten Angriffe belasten das Energiesystem stark. Am Dienstag griff Russland die Stadt und die Region Sumys Energieinfrastruktur mit Raketen und Drohnen an, was einen vorübergehenden Stromausfall für über 280.000 Haushalte verursachte, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Militär meldet: 1130 russische Verluste in den letzten 24 StundenDas ukrainische Militär berichtet, dass in den letzten 24 Stunden 1130 russische Soldaten getötet oder verwundet wurden. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die ukrainische Dokumentation 637.010 feindliche Verluste verzeichnet. In den letzten 24 Stunden behaupten ukrainische Kräfte, 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge sowie sechs Panzer zerstört zu haben.

07:55 Ukraine bereitet Ankunft von F-16-Kampfjets vorDie ukrainische Luftstreitkräfte haben ihre Einsatzpläne für die ankommenden westlichen F-16-Kampfjets abgeschlossen. Alle Verantwortlichkeiten für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium wurden zugewiesen, wie im abendlichen Video-Statement des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwähnt. Es wurden auch Diskussionen mit dem Luftkommando über die mögliche Erweiterung der Flugzeugflotte und die weitere Pilotenausbildung geführt. Angesichts der häufigen schweren Verluste gibt es zahlreiche Forderungen in Kiew nach verbesserter Grundausbildung für Piloten. Derzeit dauert die Ausbildung 40 Tage. Ukraine wird voraussichtlich etwa 60 F-16-Jets erhalten, bisher wurden jedoch nur wenige geliefert.

07:19 Russische Regionen unter Drohnenangriffen der UkraineRussland berichtet über ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Regionen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS hat die russische Luftabwehr 54 ukrainische Drohnen über fünf russische Regionen während der Nacht abgeschossen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, der Rest über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie die westlichen Regionen Smolensk und Oryol. Die Agentur erwähnte nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionslager in der Stadt Toropets meldeten, was zu einem Feuer führte. Die Bewohner mussten evakuiert werden.

06:57 Großes russisches Munitionsdepot unter BeschussLaut Militärbloggern hat der ukrainische Angriff auf die russische Stadt Toropez in der Region Tver ein Munitionsdepot mit zahlreichen Tonnen Munition und Raketen in Brand gesetzt. Das Depot, so berichten die Blogger, hat sich in letzter Zeit stark erweitert und verfügt über 42 verstärkte Bunker sowie 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin berichtet auf Telegram, dass die Situation in der Region unter Kontrolle ist. Ukrainische Militärblogger schließen aufgrund ihrer Datenanalyse, dass erheblicher Schaden entstanden ist, insbesondere an neueren Bunkern.

06:20 Grünen-Politiker fordert Diskussion über russischen Einfluss in DeutschlandDer stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Konstantin von Notz, schlägt eine relevante Debatte im Bundestag über russische Einflussoperationen in Deutschland vor. "Analysen interner Dokumente der russischen Propagandamaschine SDA zeigen mit großer Klarheit die heimtückischen Methoden, mit denen russische Stellen ihren Einfluss auf unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen ausüben", sagt der Innenpolitiker. "Mit AfD, BSW und anderen willigen Helfern, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und in Parlamenten verbreiten, werden schädliche Allianzen geschlossen, um deutsche Interessen gemeinsam zu schwächen. Personen, die die Ukraine unterstützen, werden ins Visier genommen, ausspioniert und es wird versucht, ihr öffentliches Image zu ruinieren."

05:42 Russische Akteure produzieren gefälschte Videos gegen Kamala HarrisLaut Untersuchungen des Software-Riesen Microsoft intensivieren russische Agenten ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht und als "Storm-1516" bekannt ist, hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Kampagnen von Harris und ihrem Running Mate Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die falsche Behauptung verbreitet, dass Harris bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen verletzt hat und davon gefahren ist. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben.

05:19 Explosionen und Feuer in russischer TverLaut russischen Berichten hat ein ukrainischer Drohnenangriff in der russischen Region Tver eine Explosion und ein Feuer ausgelöst. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen sollen das Feuer in der Stadt Toropez ausgelöst haben, was zu einer teilweisen Evakuierung der Bewohner führte. Gouverneur Igor Rudenya verkündete dies auf der Telegram-Nachrichtenplattform. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die genaue Ursache der Explosion und des Feuers ist unbekannt. Russische Luftabwehr-Einheiten sollen angeblich einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abwehren. Die Stadt mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 Menschen soll angeblich ein russischer Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff sein, wie ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 meldete.

03:57 Russische Gouverneure melden DrohnenangriffeLaut Berichten von lokalen Gouverneuren greift die Ukraine mehrere Regionen im westlichen Russland mit Drohnen an. Sieben ukrainische Drohnen wurden in der Grenzregion Smolensk, die an Belarus angrenzt, von der Luftabwehr abgeschossen, wie Gouverneur Vasily Anochin auf Telegram meldete. Eine Drohne wurde in der Region Orjol von der russischen Luftabwehr abgeschossen, wie Gouverneur Andrei Klichkov auf Telegram meldete. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen wurden in der Grenzregion Bryansk, die an die Ukraine angrenzt, von der Luftabwehr abgeschossen, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram meldete. Die Regierung in Kiew behauptet, dass die Angriffe darauf abzielen, militärische, Energie- und Transportinfrastrukturen anzugreifen, die für die Kriegsbemühungen Moskaus entscheidend sind.

Die Vereinigten Staaten untersuchen potenzielle Methoden, mit denen China das Verbot des Einfuhrs von russischem Uran in die USA umgehen könnte, wie von Stellen gemeldet wurde. Es gibt Berichte, dass China angereichertes Uran aus Russland bezieht und seine eigene Produktion in die USA sendet, wie Regierungsquellen gegenüber Reuters sagten. "Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass die russische Uranimportbeschränkung umgangen wird", sagte Jon Indall von der US-Uraniumproduzenten-Vereinigung (UPA). "Wir wollen nicht, dass wir die russische Lieferkette stoppen und dann alles aus China bekommen. Wir haben das Handelsministerium gebeten, diese Situation zu untersuchen." Das Handelsministerium hat auf eine Anfrage um einen Kommentar nicht schnell geantwortet.

1:54: Enthüllung: USA werden Ölreserven aufstocken

Eine gut informierte Quelle teilte mit, dass die US-Regierung ihre strategischen Ölreserven auffüllen will. Die USA beabsichtigen, bis zu sechs Millionen Barrel Öl zu beschaffen, da die Kosten derzeit niedrig sind, wie eine mit der Situation vertraute Person sagte. Wenn dieser Deal abgeschlossen wird, handelt es sich um die größte solche Akquisition seit einer vorherigen Rekordfreigabe im Jahr 2022. Die US-Regierung hat letztes Jahr große Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven verkauft, um steigende Benzinpreise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu bekämpfen, was die größte Freigabe von Ölreserven in der Geschichte darstellte.**

here.

0:45: Gewalt in Saporischschja: Zwei Tote, fünf Verletzte

Russland hat die Saporischschja-Region die ganze Nacht über angegriffen, was mindestens zwei zivile Todesopfer und fünf Verletzte zur Folge hatte, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Er klärte später auf, dass Russland die Gemeinde Komyshuvakha in der Region "intensiv angegriffen" hatte, was zu Schäden an mehreren Häusern und einer Infrastrukturanlage führte. Rettungskräfte sind weiterhin vor Ort, und das Ausmaß der Schäden wird noch untersucht, wie "Kyiv Independent" berichtet.**

23:38: US-Unterhändler: Wir haben Zelenskys Plan gesehen

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, behauptet, dass ihr Team den neuen "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky gesehen hat. Dies berichtet "European Pravda" unter Berufung auf eine Pressekonferenz am UN-Hauptquartier. "Wir haben Präsident Zelenskys Friedensplan studiert. Wir glauben, dass es eine vielversprechende Strategie ist. Wir müssen verstehen, wie wir zu seiner Umsetzung beitragen können", fügte sie hinzu. Die US-Botschafterin zeigte sich optimistisch für Fortschritte im Friedensprozess, ohne weitere Details zu nennen. Thomas-Greenfield könnte sich auf die Strategie beziehen, die als "Siegplan" auf ukrainischer Seite bekannt ist, den Zelensky im vergangenen Monat ankündigte.**

22:29: Falscher Alarm in Lettland: Unbekanntes Flugobjekt entpuppte sich als Vogelschwarm

Falscher Alarm in Lettland: Ein mutmaßlicher Verstoß gegen den Luftraum des baltischen NATO-Landes durch ein unbekanntes Flugobjekt hat sich als harmloser Vorfall erwiesen. Das Objekt, das von Nachbarland Belarus aus an die Grenze heranflog und sie im östlichen Teil von Kraslava überquerte, war ein Vogelschwarm, wie die lettische Nachrichtenagentur LETA unter Berufung auf die Luftstreitkräfte berichtete. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga mitgeteilt, dass ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet worden war, was den Start von NATO-Abfangjägern, die auf der Basis Lielvarde stationiert sind, zur Luftraumüberwachung auslöste. Leider konnten sie kein verdächtiges Objekt ausmachen.**

21:59: Moldau und Deutschland schließen Cybersecurity-Vereinbarung

Moldau und Deutschland wollen ihre gemeinsamen Anstrengungen gegen die "hybride Kriegsführung Putins" mit einer Cybersecurity-Vereinbarung verstärken. Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Absicht, seine hybride Kriegsführung gegen Europa, insbesondere gegen Moldau, fortzusetzen, um Instabilität zu schaffen, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau. "Aber deswegen verstärken wir unsere eigenen Anstrengungen." Durch die Bereitstellung von IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen wollen sie "Cyberangriffe in Moldau behindern und Desinformation erkennen".**

Du kannst alle bisherigen Entwicklungen hier nachholen.

Lesen Sie auch: