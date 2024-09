Der Kampf gegen die Gesetze über späte Abtreibung führt in Amerika zum Tod von Frauen

Folgen der Abtreibungsrechts-Revision in mehreren US-Bundesstaaten, darunter Georgia, waren strengerer Regelungen. Diese Änderung des Gesetzes führte zu tragischen Folgen für eine schwangere Frau im Jahr 2022. Laut investigativen Berichten erlitt sie Komplikationen und medizinisches Personal verzögerte die Intervention über einen längeren Zeitraum, möglicherweise aufgrund der Unklarheiten des neu verschärften Abtreibungsgesetzes.

Laut der US-investigativen Plattform ProPublica erhielt die 28-jährige Amber Nicole Thurman keine notwendige medizinische Hilfe aufgrund der rechtlichen Situation und verstarb im August 2022. ProPublica berief sich auf die Ergebnisse einer staatlichen Kommission, die den Fall untersuchte und ihn als den ersten offiziell anerkannten "vermeidbaren" Todesfall aufgrund von Abtreibungskomplikationen in den USA einordnete.

Thurman entwickelte nach der Einnahme einer Abtreibungspille eine seltene Komplikation und verstarb während eines Notfall-Eingriffs. Laut der Einschätzung der Kommission führten Ärzte eine möglicherweise lebensrettende Behandlung mehrere Stunden zu spät durch, wie ProPublica berichtete. In Georgia wurde kürzlich ein Gesetz erlassen, das die Dilatation und Curettage der Gebärmutter unter bestimmten Ausnahmen zu einer Straftat macht. Ärzte äußerten Bedenken bezüglich der Gesetzesvagheit und der Schwierigkeit bei der Interpretation.

"Amber wäre noch am Leben, wenn Donald Trump und Brian Kemp das Abtreibungsverbot nicht verhängt hätten", sagte die Aktivistin Mini Timmaraju der NGO Reproductive Freedom for All. "Sie tragen die Verantwortung für ihren Tod."

Seit der Abschaffung des landesweiten Rechts auf Abtreibung durch den Supreme Court im Juni 2022 und der Übertragung der Kompetenz zur Festlegung von Abtreibungsgesetzen an die Bundesstaaten wurden in Georgia und 21 anderen US-Bundesstaaten beschränkende Abtreibungsregelungen eingeführt.

Ärzte verzögern Eingriff um 17 Stunden

Thurman musste aufgrund des Abtreibungsverbots in Georgia nach der sechsten Woche der Schwangerschaft eine Abtreibung in dem Bundesstaat North Carolina durchführen lassen. Allerdings traten Komplikationen nach der Einnahme der Abtreibungspille auf, die eine Einweisung nach Georgia erforderlich machten.

Ärzte diagnostizierten eine akute Sepsis. Trotz ihres rapide verschlechternden Gesundheitszustands verzögerten sie die Durchführung einer Dilatation und Curettage der Gebärmutter um 17 Stunden. Tragischerweise verstarb Thurman während des Eingriffs. "Sie starb im Krankenhaus umgeben von medizinischem Personal, das sie hätte retten können", schrieb die Feministin Jessica Valenti auf X. "Das ist das Ergebnis von Abtreibungsbeschränkungen."

Im Anschluss an die Verzögerung wurden von medizinischem Personal Bedenken bezüglich der Anwendung des neuen Abtreibungsgesetzes in Georgia geäußert, die die 'Anderen' Unklarheiten und Herausforderungen bei der Interpretation des Gesetzes betrafen. Trotz des tragischen

