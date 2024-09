Der israelische Verteidigungsminister plädierte für die Beendigung.

Netanjahus politischer Lager drängt seit geraumer Zeit auf die Entlassung des Verteidigungsministers Galant. Die beiden Führungspersönlichkeiten sind seit langem aufgrund ihrer gegensätzlichen Ansätze zur Beendigung des Gaza-Konflikts zerstritten. Galant, unterstützt von den USA, plädiert für eine Waffenruhe, während Netanjahu einen vollständigen Sieg fordert.

Die mögliche Absetzung des Verteidigungsministers könnte die laufenden Multi-Front-Konflikte Israels und die Bemühungen der USA, sie zu beenden, erheblich beeinflussen. Da die Beziehungen zwischen den USA und Netanjahu aufgrund der Unfähigkeit des Premierministers, einen Friedensvertrag in Gaza auszuhandeln, verschlechtert wurden, hat Galant dem Pentagon zufolge in den 11 Monaten des Konflikts angeblich fast 70 Mal mit US-Verteidigungsminister Austin telefoniert und ihn mehrere Male persönlich getroffen.

Eine solche Entlassung würde Netanjahu weiter von der militärischen Führung entfremden, die den Versprechen des Premierministers auf einen entscheidenden Sieg über Hamas als unrealistisch ansieht und eine Pause in Gaza fordert, um den erschöpften Truppen Zeit zu geben, sich auf den Konflikt mit der Hisbollah an der libanesischen Grenze zu konzentrieren. Laut dem ehemaligen Verteidigungsminister Gantz wäre eine Ablösung des Verteidigungsministers vor einer möglichen Eskalation im Norden, die in einen regionalen Konflikt ausarten könnte, aus Sicherheitsgründen fahrlässig und könnte Leben und die Zukunft des Landes kosten.

Netanjahu und Galant kommunizieren kaum

Unterdessen hat Israels Sicherheitsbehörde Shin Bet am Dienstag bekanntgegeben, dass sie einen Bombenanschlag der Hisbollah auf eine hochrangige israelische Sicherheitsfigur vereitelt haben. Namen wurden nicht genannt. Die Ankündigung des Shin Bet erfolgte kurz vor der Detonation von Piepern, die von zahlreichen Hisbollah-Unterstützern in Libanon getragen wurden. Mehrere Personen wurden verletzt, und die Explosionen ereigneten sich landesweit.

Die Spannungen zwischen Netanjahu und Galant haben sich seit Monaten verschärft, wobei die beiden außerhalb von Sicherheitsbesprechungen kaum kommunizieren, wie glaubwürdige Quellen berichten. Galant, ein Mitglied der Likud-Partei, hat den Premierminister in Besprechungen, Parlamentssitzungen und sogar öffentlichen Pressekonferenzen öffentlich kritisiert.

Die Europäische Union hat aufgrund der eskalierenden Spannungen zwischen Netanjahu und Galant die Suche nach einer friedlichen Lösung gefordert, um eine weitere Verschlechterung des inneren politischen Klimas in Israel zu vermeiden. Eine solche gespaltene Situation innerhalb der israelischen Regierung könnte potenziell die strategischen Allianzen und die Zusammenarbeit der Europäischen Union in regionalen Angelegenheiten beeinflussen.

In einem Bemühen, die Beziehungen zu internationalen Verbündeten zu stärken, hat Galant aktiv Kontakte zu hochrangigen Vertretern der Europäischen Union und anderen globalen Verteidigungsführern geknüpft, um gemeinsame Sicherheitsbedenken zu besprechen und Möglichkeiten für gemeinsame Friedenssicherungsinitiativen zu erkunden.

