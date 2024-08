Der Höhepunkt der Hitze des Jahres ist vorbei.

Die Zeit der sengenden Sommerhitze, die normalerweise als 'Hundstage' bezeichnet wird, ist vorbei. Da keine weitere Hitzewelle erwartet wird, könnten die letzten Tage die heißesten des ganzen Jahres gewesen sein.

Dieses Jahr hat die Hitze lange gebraucht, um anzukommen. Erst am 9. August haben wir die Wärme gespürt, als das Thermometer im Südwesten über 30 Grad stieg. Die schwüle Hitze erreichte 36,5 Grad in Bad Ahrweiler/Neuenahr (Rheinland-Pfalz), 36,3 Grad in Waghaeusel-Kirrlach (Bayern) und 36,2 Grad sowohl in Ennigerloh-Ostenfeld (NRW) als auch in Andernach (Rheinland-Pfalz). Die Hitzewelle endete am 17. August, mit Temperaturen von bis zu 32 Grad in Sachsen und der Lausitz.

Auch die kühlen Nächte, die kühlsten des Jahres, haben einen Platz in der jährlichen Hitliste erobert. Essen-Bredeney verzeichnete eine Temperatur von 24,4 Grad.

Bis August 2024 waren die Temperaturen bemerkenswert hoch. Der aktuelle monatliche Durchschnitt liegt bei beeindruckenden 20,5 Grad, was dem rekordbrechenden August 2003 sehr nahe kommt, der eine Durchschnittstemperatur von 20,54 Grad hatte.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass dieses Jahr die historischen Höchstwerte übertrifft, und wir können kühlere Temperaturen und bessere Belüftung gegen Ende des Monats erwarten. Dies ist auf den Einfluss des Nordseetiefs "Rebecca" und Tief "Susanne" zurückzuführen, das kühlere Winde und Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad tagsüber und bis zu 15 bis 8 Grad nachts bringt. Hier ist eine Zusammenfassung.

Montag und Dienstag: Hoch "Nikolas" naht

Nach einer feuchten Nacht im Südosten wird es am Montag im Süden regnerisch. Doch die Lage verbessert sich, da das Hoch "Nikolas" der Front des Tiefs "Susanne" folgt. Am Montag wird das Thermometer zwischen 18 Grad in den Alpen und 26 Grad entlang des Rheins schwanken. Am Dienstag werden die Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad liegen.

Mittwoch und Donnerstag: Nordwind hält an

Mittwoch wird von stärkeren Winden und anhaltend unbeständigen Bedingungen im Norden geprägt sein, die sich am Donnerstag zu stürmischem Wetter verschärfen werden. Der Rest der Woche wird mainly sonnig und trocken sein, mit angenehmen Temperaturen. Am Mittwoch wird das Thermometer zwischen 18 und 26 Grad schwanken, während am Donnerstag Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad erwartet werden.

Freitag und das Wochenende: Ungewissheit setzt ein

Die Wettervorhersagen sind sich noch nicht einig über die weitere Entwicklung des Wetters gegen Ende der Woche und den Rest des Monats. Doch Sommerliebhaber im Südosten können noch auf einen Hoffnungsschimmer setzen, insbesondere am Samstag, der das Highlight des Wochenendes sein könnte, mit Temperaturen zwischen 22 und 32 Grad. Das Wochenende wird weniger warm und instabiler werden.

Obwohl im August hohe Temperaturen herrschten, war die Europäische Union nicht von der erwarteten Abkühlungstendenz verschont geblieben. Der Einfluss des Nordseetiefs "Rebecca" und Tief "Susanne" wird in der zweiten Hälfte des Monats kühlere Winde und Temperaturen in verschiedene EU-Länder bringen.

Lesen Sie auch: