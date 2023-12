Der heldenhafte Embiid kehrt zurück und verhilft den 76ers zu einem entscheidenden Sieg in Spiel 3, während die Mavericks endlich den Fluch der Suns beenden

Der 28-Jährige, der sich von einer Orbitalfraktur und einem Bänderriss im Daumen erholt hatte, überstand die Protokolle zur Gehirnerschütterung nur wenige Stunden vor dem entscheidenden Spiel 3 der Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat im Halbfinale der Eastern Conference.

Alles, was noch fehlte, war ein Heldenumhang, denn Embiid erzielte 18 Punkte und hielt die Playoff-Träume der 76ers mit einem 99:79-Sieg im Wells Fargo Center am Leben.

Mit 11 Rebounds und einem Assist trug Embiid dazu bei, dass sich die 76ers im vierten Viertel absetzen und den Vorsprung der Heat in der Best-of-seven-Serie auf 2:1 verkürzen konnten.

Tyrese Maxey war neben Danny Green mit 21 Punkten der erfolgreichste Werfer der 76ers, was angesichts der Rückkehr des MVP-Kandidaten seines Teams - Embiid trägt die Nummer 21 - nur allzu verständlich ist.

"Ich habe mich so gefreut, als ich die 21 [Trikot] in der Umkleidekabine hängen sah", sagte Maxey den Reportern.

"Er ist ein Soldat. Daumen, Maske, Gehirnerschütterung, gebrochenes Gesicht - was ihn jetzt noch hässlicher aussehen lässt - er ist unverwüstlich, er ist nicht umsonst der MVP.

"Allein die Aufmerksamkeit, die er fordert, ist großartig für uns und ein Zeugnis für seinen Willen und seinen Siegeswillen."

Kämpfen

Die Rückkehr des Kameruners markierte den Höhepunkt einer schnellen Genesung, nachdem er erst am Freitagmorgen von den 76ers von "out" auf "fraglich" hochgestuft worden war.

Nach der Niederlage in Spiel 2 am Mittwoch hatte 76ers-Trainer Doc Rivers gesagt, dass Embiid noch "so viele Schritte durchlaufen" müsse, bevor er in Spiel 3 eine Rolle spielen könne.

"Es war ein Kampf", gab Embiid zu. "Wirklich wegen der Gehirnerschütterung und dem Umgang mit einer Reihe von Symptomen, aber ich bin froh, dass es vorbei ist und ich bin froh, dass ich zurück bin."

Embiids Rückkehr unterstrich einen bittersüßen Abend für Jimmy Butler von den Miami Heat, der Anfang der Woche gesagt hatte, dass er sich die Rückkehr des 76ers-Stars wünschte, damit dieser gegen seine persönliche MVP-Nominierung antreten könne.

Butlers Wunsch wurde erfüllt, und er stellte sich der Herausforderung gegen sein ehemaliges Team mit 33 Punkten, neun Rebounds und zwei Assists, war aber das Zugpferd in einer insgesamt schwachen Offensive der Heat. Tyler Herro war mit 14 Punkten der zweitbeste Punktesammler des Teams, während kein anderer Spieler zweistellig punktete.

Die Heat haben bis Sonntag Zeit, ihre Probleme zu beheben, bevor sie für Spiel 4 ins Wells Fargo Center zurückkehren.

"Wenn man Joel zu einem Team hinzufügt, ändert sich das Spiel, der Scouting-Bericht, drastisch", sagte Butler. "Das war schon in seiner gesamten Karriere so.

"Das ist nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben - wir sind nicht zurückgekommen, haben den Ball abgegeben, wir haben keine Stopps bekommen, wir haben gefoult, es gab eine Menge, was dazu beigetragen hat - aber er ist ein großer Teil davon."

Zurückkämpfen

Im Halbfinale der Western Conference beendeten die Dallas Mavericks ihre elf Spiele andauernde Niederlagenserie gegen die Phoenix Suns und kämpften sich mit einem 103:94-Sieg zurück in die Serie.

Das dynamische Duo der Mavericks, Jalen Brunson und Luka Doncic, glänzte mit 28 bzw. 26 Punkten. Doncic verpasste mit 13 Rebounds und neun Assists nur knapp ein Triple-Double und setzte damit seinen glänzenden Lauf in den Playoffs fort.

Der Slowene ist laut ESPN Stats and Info erst der siebte Spieler in der Geschichte der NBA, der in den ersten drei Spielen einer Serie durchschnittlich 35 Punkte, 10 Rebounds und fünf Assists erzielt hat.

"Die Energie, Mann, ich glaube, die Energie war der Wahnsinn", sagte Doncic. "Das Publikum hat uns angefeuert, die Stimmung war das ganze Spiel über unglaublich.

"Die Energie und die Ausführung waren besser, wir haben uns selbst vertraut, und das ist es, was wir jedes Spiel tun müssen.

"Wir glauben daran, dass sie vier Spiele gewinnen müssen, also ist es noch nicht vorbei", fügte Doncic hinzu.

Nachdem die Mavericks in Spiel 2 Mühe hatten, den Dauerbrenner Chris Paul von den Suns in den Griff zu bekommen, verdarben sie dem 37-Jährigen mit einer aggressiven Defensivleistung den Geburtstag und zwangen Paul bis zur Halbzeit zu sieben Turnovern.

"Es fühlte sich an, als ob alle sieben davon Rücken an Rücken waren", sagte Paul. "Wenn ich den Ball nicht auf diese Art und Weise verliere, habe ich das Gefühl, dass es ein anderes Spiel ist."

Jae Crowder führte mit 19 Punkten die Scoringliste der Suns an, die nun die Möglichkeit haben, die Serie in Phoenix zu beenden, wenn sie am Sonntag in Spiel 4 mit einem Sieg auf 3:1 davonziehen.

Quelle: edition.cnn.com