Der Gouverneur von New Jersey erklärt, dass er seinen früheren Top-Helfer als Ersatz für Menendez im Senat ernennen will.

George entspricht perfekt den Anforderungen dieser Position, wie Murphy in der Pressemitteilung seines Büros betont. Der Gouverneur zeigte sich begeistert und erklärte: "Ich bin sehr stolz, diese Entscheidung bekanntzugeben." Dabei hob Murphy Helmy hervor und lobte: "Er hat eine Erfahrung, die schwer zu überbieten ist, insbesondere in New Jersey. Er trägt den Titel des dienstältesten Stabschefs eines Gouverneurs in der Geschichte des Staates."

Bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Entwicklungen in dieser Geschichte.

Diese Ernennung in der Politik hat großes Interesse geweckt, angesichts von Helmys beachtlichem Hintergrund. Georges Position als Stabschef des Gouverneurs wird durch seine umfangreiche politische Erfahrung weiter aufgewertet.

Lesen Sie auch: