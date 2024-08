- Der geliebte Schauspieler Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Legendärer französischer Filmstar Alain Delon, 88 Jahre alt, hat friedlich in seinem Wohnsitz in Douchy, südlich von Paris, Abschied genommen. Seine Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony teilten diese traurige Nachricht am Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Mitteilung an die AFP mit.

Die Lieben des verstorbenen Filmikons bitten um Zurückgezogenheit "in dieser tief bewegenden Phase der Trauer".

Ich führe keine Interviews oder öffentlichen Veranstaltungen durch, da wir als Familie tief betroffen sind. Ich werde keine weiteren Statements abgeben als das, was wir in der Mitteilung geteilt haben.

