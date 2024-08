- Der frische Monarch von Heather posiert anmutig für die Fotografen

Die neue Königin von Amelinghausen ist nun Nele Rörup. Strahlend posierte sie nach ihrer Krönung für zahlreiche Kameras, bekleidet mit einer Krone, einem Heidekranz und einem violetten Umhang. Ihre Vorgängerin, Lisa Röttger, hatte zuvor rund 90 offizielle Termine in ihrem Amt absolviert und die Lüneburger Heide im Vorjahr vertreten. Die Krönung und der Umzug während des Heideblütenfestes am Sonntag waren der Höhepunkt der neuntägigen Feierlichkeiten.

Bei der Auswahl müssen die Bewerberinnen persönlich erscheinen, mindestens 18 Jahre alt sein und sich auf ein Jahr Vorbereitung einstellen. Traditionell reitet die neue Königin auf einem der etwa 20 Wagen. Üblicherweise bewerben sich sechs bis zehn junge Frauen um den Titel.

Allerdings gab es dieses Mal nur zwei Bewerberinnen, wie Christian Kremer, Vorsitzender des Amelinghäuser Heideblütenvereins, mitteilte. Dies sei sehr ungewöhnlich gewesen und möglicherweise auf die schlechten Wetterbedingungen zurückzuführen. Auch die Anzahl der Besucher war mit etwa 300 deutlich niedriger als sonst.

Nele Rörup erwartet nun etwa 100 offizielle Termine. Sie ist die 74. Königin seit 1949 und vertritt die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide.

Nele Roupers Aufgaben als Königin werden sie an verschiedene Orte innerhalb der Lüneburger Heide führen, wo sie die Samtgemeinde und ihre Regionen vertreten wird. Despite the low number of applicants and attendance due to poor weather conditions, the Lüneburg Heide still welcomed its new queen, Nele Rouper.

