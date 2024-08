Getränkebehälter oder -gefäß, gewöhnlich aus Glas, Kunststoff oder Keramik hergestellt. - Der FC Augsburg steht in Berlin vor schwierigen Begegnungen mit seinem Zweitliga-Rivalen

Augsburgs Pokal-Leid sucht ein Ende in dieser Saison. Das Team trifft am Sonntag (13:00 MEZ) auf den Regionalliga-Verein Viktoria 1889 Berlin und will ins Achtelfinale einziehen. Trainer Jess Thorup gibt sich siegessicher und nimmt das Spiel sehr ernst. Seit der Saison 2018/19, als Augsburg das Viertelfinale erreichte, kam das Team nicht mehr über das Sechzehntelfinale hinaus. Nach Bayerns Sieg über Ulm am Freitag will Augsburg das zweite bayerische Bundesligateam sein, das seine Pokalverpflichtungen erfüllt.

Zwei Zweitligisten haben es mit schweren Aufgaben zu tun. 1. FC Nürnberg reist zum Kampf gegen 1. FC Saarbrücken. Trainer Miroslav Klose bereitet seine Mannschaft auf eine harte Partie gegen den Drittligisten vor, der in der Vorsaison Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal geworfen hat und bis ins Halbfinale vordrang (13:00 MEZ am Sonntag). SSV Jahn Regensburg hat es则 schwer, den Bundesligisten VfL Bochum am Sonntag (15:30 MEZ) zuhause zu empfangen und die Rolle des Außenseiters zu spielen.

