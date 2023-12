Der Fall Orlando und der Tod eines Jungen

Am 20. Dezember 1983 wurde der 12-jährige José Garramon überfahren und getötet. Was genau passiert ist, wurde nie geklärt. Dies könnte aber mit dem Fall von Emanuela Orlandi zusammenhängen, die am selben Tag verschwand. 40 Jahre später bleiben alle Fragen unbeantwortet.

Es war der 20. Dezember 1983 und kurz vor 20 Uhr bemerkte ein Busfahrer etwas am Straßenrand in der Nähe von Castel Fusano, einer Kleinstadt zwischen den Küstengemeinden Rom und Ostia. Da war ein Paket, also hielt er an. Gefesselt lag ein tödlich verwundeter Junge, der im Krankenwagen starb. Das Opfer war der 12-jährige José Garramon, dessen Eltern aus Uruguay stammten, einem Land, das seit 1975 von einer Militärdiktatur regiert wird.

Seit dem tragischen Vorfall sind fast 40 Jahre vergangen. Damals wurde der 28-jährige Fotograf Marco Fassoni Accetti, ein farbenfroher und äußerst mysteriöser Mann, wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung zu 26 Monaten Gefängnis verurteilt. Es wurde jedoch nie wirklich geklärt, wie es zu dem Vorfall kam, ob es sich um einen Unfall handelte und welche Rolle der Fotograf dabei spielte.

Mädchen und Fotografin

Nun hat die Wochenzeitung Il venerdì - di Repubblica erneut an den Fall erinnert und ihm einen dreiseitigen Artikel mit der Überschrift „Der Tod eines Kindes birgt zu viele Geheimnisse“ gewidmet. Es heißt, dass „alle Wege nach Rom führen“, und auf Grundlage der hier beschriebenen Fakten lässt sich aus dieser Aussage folgende Schlussfolgerung ziehen: „(Fast) alle Strafverfahren in und um Rom in den letzten 40 Jahren führten zu dem Verschwinden der Römer. Emanuela Orlandi, 15, 22. Juni 1983.“

Nicht nur Emanuela verschwand in diesem Jahr, sondern nur wenige Wochen zuvor, am 7. Mai, verschwand auch die gleichaltrige Mirella Gregory. Wie Orlandi weist auch der Fall Gregory Verbindungen zum Vatikan auf, obwohl es dafür keine eindeutigen Beweise gibt. Im Gegensatz zu Emmanuella ist sie die Tochter eines Vatikan-Mitarbeiters. Muhammad Ali Aka, der Türke, der am 13. Mai 1981 ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübte, war einer der Befürworter des Arguments, dass der Vatikan hinter dem Verschwinden des Mädchens stecke. Jahrzehnte später bestätigte der Fotograf Assetti diese Theorie unter Berücksichtigung des Todes des jungen Garamon.

Kann ich es trotzdem verfolgen? Die Wochenzeitung berichtete, dass der Fotograf nach Verbüßung seiner Haftstrafe 27 Jahre lang verschwunden sei oder nicht mehr erwähnt worden sei. Bis zum 27. März 2013 ging der heute 58-jährige Arsetti zur Staatsanwaltschaft Rom, um eine Selbstanzeige gegen Gregory und Orlandi einzureichen. Er beschuldigte sich selbst, Emanuela und Mirela entführt zu haben, fügte jedoch hinzu, dass dies im Einvernehmen mit den Mädchen geschehen sei und dass er ihnen versprochen habe, sie innerhalb von zwei Monaten freizulassen. Er betonte, dass es nicht seine Schuld sei, dass es nicht passiert sei, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Kalter Krieg, Kreuzzüge und Operation Condor

„Il venerdì“ schreibt, aus den Unterlagen der Staatsanwaltschaft gehe hervor, dass Asetti mehrfach und äußerst gründlich verhört worden sei. Er spricht über die Spannungen, Feindseligkeiten, Spionage und Gegenspionage sowie Machtkämpfe, die damals den Alltag im Vatikan prägten. Das Verschwinden der beiden Mädchen diente der Erpressung und dem Druck auf den einen oder anderen Priester, der in Pädophilie verwickelt war. Der Fotograf behauptete außerdem, dass er damals einer Fraktion im Vatikan angehörte, weshalb der junge Garamon als Vergeltung von der Brücke in sein Auto geworfen wurde. Dies alles geschah während des Kalten Krieges und der antikommunistischen Kampagne von Papst Johannes Paul II. Ich werde später auf ein Detail zurückkommen.

Auf die Frage, warum er die Entführung der Mädchen erst 2013 zugegeben habe, antwortete Fassetti Berichten zufolge, dass es die Ernennung des derzeitigen Papstes Franziskus gewesen sei, die ihn zu dieser Entscheidung veranlasst habe. Doch trotz mehrfacher, stundenlanger Verhöre wurde der Fall 2015 eingestellt. Für die Staatsanwaltschaft waren die Behauptungen des Fotografen nicht glaubwürdig und unbegründet. Stattdessen klingen sie wie Filmdrehbücher.

Doch da Papst Franziskus selbst Anfang 2023 starb, unmittelbar nach dem Tod seines Vorgängers Benedikt XVI. Und zur Überraschung aller folgten der Ankündigung, dass der Vatikan den Fall Orlandi untersuchen werde, Taten, und es ist wahrscheinlich, dass auch Fassettis Äußerungen sowie der Fall Garamon wieder zum Thema werden. Der Vatikankommissar kooperiert derzeit mit der Staatsanwaltschaft Rom und hat zudem einen parlamentarischen Ausschuss zu den Fällen Orlandi und Gregory einberufen. Was den Tod des Jungen angeht, hätte es in eine andere Richtung gehen können. Seine Mutter, Maria Laura Bulanti, sagte gegenüber Corriere della Sera vor einem Jahr: „Dieser Marco Asetti wurde geschickt, um uns Angst zu machen. Aber er ist ein kompletter Idiot und hat kein Interesse an [Entführung] ]Die Operation war außer Kontrolle.“

Auf die Frage, warum sie ihr und ihrem Mann, einem Beamten des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung der Vereinten Nationen (IFAD), Angst einjagen wollten und wer der Auftraggeber sei, antwortete sie „Operation Condor“. Damit ist die Zusammenarbeit zwischen südamerikanischen Geheimdiensten und den USA in den 1970er und 1980er Jahren gemeint, deren Aufgabe es war, linke Oppositionelle zu verfolgen, zu foltern und zu eliminieren. „Wir, mein Mann und ich, sind auch Teil der Opposition.“

Arceti wurde höchstwahrscheinlich vom internationalen faschistischen Netzwerk beauftragt, die Familie Garamond einzuschüchtern, damit sie ihren Willen zum Protest und zur Verurteilung verlor. Aber irgendetwas muss schiefgegangen sein und der Junge hat sein Leben verloren. Die Mutter möchte endlich wissen, was schief gelaufen ist und warum ihr Sohn sterben musste.

