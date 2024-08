- Der erfolgreiche ehemalige Fußballer Pantelic will mit Hertha dauerhaft triumphieren.

Ex-Hertha-Stürmer Marko Pantelic plant, den ehemaligen Klub als Vize-Präsident wieder zu alter Größe zu führen. In einem Interview mit 'Bild' verriet der 45-Jährige: "Ich kenne das Rezept für nachhaltigen Erfolg." Sein Ziel ist es, Hertha BSC zurück in die Bundesliga zu führen, wo er glaubt, dass der Verein hingehört. Pantelic wurde als Vize-Präsident und ordentliches Vorstandsmitglied von Hertha BSC vorgeschlagen. Die Wahlen finden auf der Mitgliederversammlung am 17. November statt.

Pantelic hat bereits administrative Erfahrung gesammelt, als er Vize-Präsident und interimistischer Präsident seines lokalen Vereins war. Seit 2019 ist er Teil des Fußballausschusses der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) und trägt Verantwortung für die Gestaltung des Fußballs in Europa. Er hat ein breites Netzwerk aus ehemaligen Mannschaftskameraden, Trainern, Managern, Scouts und Administratoren aufgebaut, das er bei Bedarf nutzen kann.

"Dieses Netzwerk kann angezapft werden, um neue Partnerschaften zu schließen und Projekte bei Hertha voranzutreiben", so Pantelic. Als langjähriges Mitglied des Vereins möchte er den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, seinem geliebten Klub mit seinem gesamten sportlichen Know-how zu dienen, betonte der ehemalige Torschützenkönig.

Die Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) hat Pantelics administrative Fähigkeiten erkannt und ihn seit 2019 als Mitglied seines Fußballausschusses berufen.

