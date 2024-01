Der englische Fußballverband FA will die Regeln nach den jüngsten Vorfällen mit "asozialem" Verhalten von Fans überprüfen

"Wir sind sehr besorgt über die Zunahme asozialen Verhaltens von Fans zum Ende der Saison", erklärte der englische Fußballverband am Freitag in einer Erklärung. "Fußballstadien sollten immer ein sicherer und angenehmer Ort für alle sein, und diese Vorfälle sind völlig inakzeptabel und haben in unserem Spiel keinen Platz.

"Das Betreten des Spielfelds ist in jedem Stadion verboten, und diese Handlungen stellen eine große Gefahr für die Spieler, die Fans und die Verantwortlichen des Spiels dar. Das kann einfach nicht so weitergehen, und wir können bestätigen, dass wir alle Vorfälle untersuchen.

Am Donnerstag waren Hunderte von Zuschauern in den Goodison Park in Liverpool eingedrungen, nachdem Everton mit einem 3:2-Sieg gegen Crystal Palace den Abstieg aus der Premier League vermieden hatte. Nach Angaben der Polizei von Merseyside wurden mehrere Personen festgenommen. Bei dem Handgemenge nach dem Spiel kam es auch zu einem Zwischenfall zwischen Crystal Palace-Manager Patrick Viera und einem Fan.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video scheint zu zeigen, wie ein Fan Viera verspottet, der daraufhin mit einem Tritt in Richtung des Fans reagiert. Viera wurde nicht verhaftet und sagte, er habe "nichts zu sagen", als er in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu dem Vorfall befragt wurde.

Die Polizei von Merseyside bestätigte, dass sie eine Auseinandersetzung auf dem Spielfeld untersucht: "Wir arbeiten mit dem FC Everton zusammen, um alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zu sammeln und sprechen mit Zeugen."

Zuvor waren Dutzende von Everton-Anhängern auf das Spielfeld gestürmt, nachdem Everton in der 85. Minute mit seinem dritten Tor in Führung gegangen war.

Die FA und die Professional Footballers Association (PFA) haben die Fußballvereine aufgefordert, mehr zu tun, um künftige Vorfälle zu verhindern.

"Seit der Rückkehr aus dem Stadionverbot haben die polizeilichen Daten gezeigt, dass die Zahl der Ausschreitungen von Fans zugenommen hat, was mit einem Anstieg der Angriffe von Fans auf Spieler einherging", sagte ein PFA-Sprecher am Freitag in einer Erklärung.

"Während das allgemeine Problem der zunehmenden Störungen durch Fans eine koordinierte und langfristige Strategie erfordert, müssen die Vereine, die Ligen und die Polizei ihren unmittelbaren Fokus darauf richten, Übergriffe auf das Spielfeld in großem Stil zu unterbinden.

"Das Eindringen in das Spielfeld verstößt gegen das Gesetz. Die Mehrheit der Fans mag zwar feiern, aber es ist klar, dass dieses Verhalten für eine Minderheit giftig, aggressiv und gefährlich wird. Dieses Szenario hat zu einem unsicheren Umfeld für Spieler und Vereinsmitarbeiter geführt. Es besteht die Gefahr, dass Menschen ernsthaft verletzt werden oder Schlimmeres passiert. Die Fußballbehörden müssen hart durchgreifen und eine klare Botschaft aussenden. Diese Vorfälle sind vorhersehbar, es handelt sich um eine Straftat, und sie sind nicht hinnehmbar", hieß es abschließend.

Am Donnerstagabend gab es einen weiteren Fall, bei dem Fans auf ein Spielfeld eindrangen. Nach dem Sieg von Port Vale gegen Swindon Town, der den Einzug in das Play-off-Finale der League Two sicherte, stürmten die Fans von Port Vale auf das Spielfeld und feierten. Die gegnerischen Swindon-Spieler wurden während des Vorfalls "körperlich und verbal beschimpft", wie ihr Manager Ben Garner gegenüber Sky Sports News erklärte.

"Der Verein wird ein derartiges unverantwortliches Verhalten nicht tolerieren und ist entschlossen, gegen jeden, der in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist, die bestmöglichen Maßnahmen zu ergreifen - einschließlich des Ausschlusses von zukünftigen Spielen", so Port Vale in einer Erklärung nach dem Spiel.

Nach Angaben des englischen Fußballverbands (PFA) ist die Zahl der Übergriffe auf den Rasen bei englischen Fußballspielen im letzten Monat gestiegen. Ähnliche Vorfälle gab es bei Nottingham Forest, Huddersfield, Oldham, Fulham, Bristol Rovers und Bournemouth.

Der Anhänger von Nottingham Forest, Robert Biggs, wurde am Donnerstag zu einer 24-wöchigen Haftstrafe verurteilt, weil er den Spieler von Sheffield United, Billy Sharp, absichtlich angegriffen hatte, wie der PFA mitteilte. Biggs hatte sich der Körperverletzung schuldig bekannt, weil er Sharp nach dem Rückspiel im Playoff-Halbfinale der Sky Bet Championship am 17. Mai einen Kopfstoß versetzt hatte.

Am 18. Mai stürmte ein Northampton-Anhänger während des Rückspiels der Sky Bet League Two Playoffs auf Jordan Bowery von Mansfield zu, wie der PFA mitteilte. Der Vorfall ereignete sich gegen Ende des Spiels, das die Stags mit 1:0 gewannen.

