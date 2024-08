- Der Einzelne erleidet Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit Messern.

Am Samstagabend kam es im Werra-Meißner-Kreis zu einem Streit, bei dem ein 34-Jähriger eine schwere Schnittverletzung an der Hand erlitt. Wie die Polizei Nordhessen am Sonntag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter, ein 43-Jähriger, in der Nähe des Geschehens in Hessisch-Lichtenau festgenommen.

Laut Polizei hatten die beiden zunächst gemeinsam getrunken und waren später noch zu der Freundin des Verletzten gefahren. Es kam zu einem Streit, bei dem der 43-Jährige ein Messer zog und den anderen bedrohte. Dabei wurde auch eine 29-jährige Frau, die den Streit schlichten wollte, durch flache Schnitte an der Hand leicht verletzt. Der 34-Jährige erlitt schwerere Verletzungen.

Das medizinische Gutachten zum Zustand der Hand des 34-Jährigen bestätigte die Tiefe und Schwere der Schnittverletzung. Die Angaben des 43-Jährigen konnten im Laufe der Polizeiuntersuchung nicht vollständig bestätigt werden.

