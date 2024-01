Der ehemalige Super Bowl-Champion Osi Umenyiora eröffnet afrikanischen Talenten einen neuen Weg in die NFL

Jetzt sucht der 40-jährige, im Vereinigten Königreich geborene Sportler nach Talenten, die dazu beitragen, American Football zu einem international anerkannten und gefeierten Spiel zu machen.

Nach Angaben der NFL gibt es bereits mehr als 100 Spieler afrikanischer Abstammung in der Liga. Umenyiora sagt, dass er bei seinen Besuchen in Nigeria im Laufe der Jahre immer wieder den Wunsch hatte, etwas für die jungen Menschen im Land zu tun. Nachdem er sich die Unterstützung der NFL gesichert hatte, gründete er 2020 gemeinsam mit seinem nigerianischen Landsmann und ehemaligen NBA-Spieler Ejike Ugboaja eine Plattform zur Talentsuche namens The Uprise. Nach der Durchführung von Camps in mehreren afrikanischen Ländern wurden drei nigerianische Talente aus dem Programm 2021 in den Kader der NFL aufgenommen.

Im vergangenen Monat veranstaltete die NFL Africa, die offizielle Plattform der Liga, um afrikanische Spieler hervorzuheben und eine Präsenz auf dem Kontinent zu schaffen, ihr erstes offizielles Camp in Afrika. Scouts waren vor Ort, um aus 49 potenziellen Spielern die besten auszuwählen, die in den International Player Pathway der NFL aufgenommen werden sollen, der Sportlern außerhalb der USA und Kanadas die Chance gibt, sich einen Platz in einem NFL-Team zu verdienen.

CNN sprach kürzlich mit Umenyiora in Abuja, Nigeria, während der regionalen Tryouts von The Uprise und nach dem ersten NFL-Camp in Ghana.

Das folgende Interview wurde aus Gründen der Länge und Übersichtlichkeit gekürzt.

CNN: Wie ist die Idee für das International Player Pathway Programm entstanden?

Umenyiora: Als ich Amerika verließ und als [NFL-]Botschafter ins Vereinigte Königreich ging, versuchte ich herauszufinden, wie ich dem Spiel helfen könnte, sich zu verbreiten. Ich sagte mir also: 'Du versuchst, American Football im Vereinigten Königreich einzuführen - du musst fast nur Spieler von hier haben, um dem ganzen Land etwas zu bieten, das es anzufeuern gilt, oder um zumindest dein Interesse zu wecken.

Die ganze Idee ist ... einen Weg zu finden, um Menschen aus anderen Regionen der Welt für die NFL zu begeistern, so dass diese anderen Länder mehr Interesse an dem Spiel entwickeln. Also ging ich mit dieser Idee zum [NFL-]Kommissar [Roger Goodell]. Das International Player Pathway Program ist ein Programm, das es Menschen aus der ganzen Welt, die in Amerika nicht die Möglichkeit haben, auf ein College zu gehen [und Football zu spielen], ermöglicht, in Betracht gezogen zu werden.

CNN: Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen der NFL Africa und The Uprise?

Umenyiora: In den letzten 10 Jahren habe ich einen großen Einfluss festgestellt - viele afrikanische Namen in der National Football League. Als mir das auffiel, wurde mir klar, dass niemand diese Leute wirklich hervorhebt. Ejike Ugboaja war bereits als Basketball-Scout tätig und hatte immer diese Idee von American Football im Kopf. 2014 kam er zu mir, um [junge nigerianische Sportler] zu unterstützen.

Ich konnte zwei und zwei zusammenzählen, denn als ich all diese afrikanischen Spieler in der NFL sah und dann nach Nigeria zurückkam, [sah] ich diese großen, starken, schnellen, körperlich starken Menschen - alles, was sie suchten, war eine Chance.

Also habe ich mir gesagt: Warum geben wir den Menschen nicht die Möglichkeit, sich selbst zu helfen, anstatt all die üblichen Dinge zu tun, die wir in Sachen Wohltätigkeit tun? Ich war damals in der NFL und ein NFL-Botschafter, also musste ich ihnen nur sagen, dass dies getan werden muss. Und sie stimmten mir zu - so haben wir das Uprise-Camp ins Leben gerufen.

CNN: Warum sollte man auf einem Kontinent, der sich mehr auf Fußball und Basketball konzentriert, für American Football werben?

Umenyiora: Ich verstehe American Football. Und ich verstehe auch, dass der Markt in Amerika und die Anzahl der Spieler dir viel mehr Möglichkeiten bieten als Basketball. Beim Basketball und beim Fußball hat man es mit der ganzen Welt zu tun, wenn man es in die Profiligen schaffen will. In der NFL hast du es hauptsächlich mit Amerika zu tun.

Unsere Leute hier haben die körperlichen Merkmale und die Eigenschaften, um dort erfolgreich zu sein, wo es sonst niemand auf der Welt ist. Da haben wir also einen Vorteil. In einigen Fällen liegt die Zukunft vieler dieser Kinder im American Football. Wenn sie versuchen, eine Ausbildung zu machen oder es auf die höchste Ebene zu schaffen, dann ist es dort. Viele der NFL-Spieler oder der Leute, die in Amerika auf höchstem Niveau Football spielen, waren früher Basketballspieler. Die Bewegungen sind sehr ähnlich - Football ist nur viel härter.

CNN: Sie haben drei Erfolgsgeschichten aus dem Camp, die bereits in der NFL unter Vertrag stehen. Woher wussten Sie, dass sie das Zeug dazu haben, und wie erkennen Sie diejenigen, von denen Sie glauben, dass sie es in die NFL schaffen werden?

Umenyiora: Das ist schwer zu erklären, aber es liegt daran, dass ich so lange gespielt habe und sehr lange in der NFL gespielt habe. Da fallen einem die kleinen Eigenschaften auf, die Leute haben, die es auf die höchste Ebene schaffen können. Die Jungs, die wir gefunden haben, waren nicht nur groß, stark und intelligent, sondern auch aggressiv.

Und sie haben diese kleinen Bewegungen; als Offensive Lineman muss man sich seitlich sehr schnell bewegen können. Als Defensive Lineman muss man in der Lage sein, in die Tiefe zu gehen und sich unter die Leute zu beugen, und man muss die Kraft und die Hebelwirkung haben.

Auch wenn sie es vorher noch nie gemacht haben, kann man beim Testen feststellen, dass es einen Unterschied zwischen den [Kandidaten] gibt - dieser Typ macht Dinge, die der andere nicht kann, und wenn man ihn ermutigt und fördert, kann er etwas Besonderes werden.

CNN: Was sind Ihre zukünftigen Pläne für The Uprise und die NFL Africa auf dem Kontinent?

Umenyiora: Wir werden eine Struktur oder eine Einrichtung haben, in die wir die besten Coaches bringen, die dann für vier oder fünf Monate zu uns kommen. Wenn wir diese Athleten finden, bringen wir sie unter, ernähren sie, geben ihnen eine Ausbildung und lehren sie die Grundlagen des American Football.

Ich möchte, dass irgendwann mindestens 15 bis 20 % aller Spieler in der National Football League von hier stammen. [Die Leute sollten sich American Football ansehen, weil ihre Brüder in diesem Spiel sehr, sehr erfolgreich sind. Ich möchte, dass sich mehr Menschen für diesen Sport engagieren und den Erfolg und das Spiel verstehen.

CNN: Wie sind die Tryouts in Ghana gelaufen - und wie geht es für die ausgewählten Spieler weiter?

Umenyiora: Die Jungs waren hervorragend - viel besser als in Nigeria, man konnte also deutlich sehen, dass sie sich stark verbessert haben. Nach den Tryouts haben wir sechs Spieler unter 19 Jahren, die an der NFL-Akademie in Großbritannien teilnehmen werden, und neun der Spieler über 20 Jahren werden für das International Player Pathway Combine in London ausgewählt. Insgesamt haben also 15 Spieler die Möglichkeit, ihr Leben zu ändern.

