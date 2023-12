Der ehemalige NFL-Spieler Mike Williams starb laut Gerichtsmediziner an einer zahnmedizinisch bedingten Sepsis

Williams starb am 12. September in Tampa, Florida, an den Folgen eines Bauunfalls, wie CNN zuvor berichtete. Der 36-Jährige erlitt am 21. August einen Arbeitsunfall, bei dem "schweres Material auf seinem Kopf landete", wie das Büro des Gerichtsmediziners mitteilte.

Anschließend wurde er in die Intensivstation eines Krankenhauses in der Umgebung eingeliefert. Dort erlitt er einen Herzstillstand, bevor er intubiert und sediert wurde, heißt es in dem Bericht.

Als Todesursache wurde eine bakterielle Sepsis mit zerebralen Abszessen und eine nekrotisierende Lungenentzündung aufgrund von multipler Karies und zurückgebliebenen Zahnwurzeln angegeben", heißt es im vorläufigen Bericht des Gerichtsmediziners. Ein umfassender Autopsiebericht wird laut dem Büro des Gerichtsmediziners später veröffentlicht.

Williams' Todesart wird als natürlich bezeichnet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurden ebenfalls als mitwirkender Faktor angegeben.

In einer E-Mail an CNN am Samstagmorgen sagte der Sprecher des Hillsborough County Medical Examiner's Office, Chris Wilkerson, dass dies der erste bekannte Todesfall ist, der auf eine zahnmedizinische Sepsis zurückzuführen ist, wobei die Aufzeichnungen bis in die Mitte der 80er Jahre zurückreichen.

Williams wurde von den Tampa Bay Buccaneers in der vierten Runde des NFL-Drafts 2010 von der Syracuse University gedraftet. Der aus Buffalo, New York, stammende Williams wurde auf Platz zwei der Associated Press Offensive Rookie of the Year gewählt, nachdem er 65 Pässe für 964 Yards und 11 Touchdowns gefangen hatte. In seinem Rookie-Jahr stand er in allen 16 Spielen für die Buccaneers in der Startformation.

Williams spielte vier Spielzeiten bei Tampa Bay, dann wurde er von seinem Heimatverein, den Buffalo Bills, gehandelt. Er spielte eine Saison bei den Bills.

Williams hatte 223 Empfänge für 3.089 Yards und 26 Touchdowns in 63 NFL-Spielen während seiner Karriere.

Quelle: edition.cnn.com