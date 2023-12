Der ehemalige NBA-Spieler Keith Appling bekennt sich des Mordes zweiten Grades schuldig

Appling, der 2016 für die Orlando Magic spielte, bekannte sich vor einem Gericht in Michigan des Mordes zweiten Grades und des Waffenbesitzes für schuldig.

Die Einigung wurde kurz vor Beginn seines Prozesses am Montag bekannt gegeben.

Der 31-jährige Appling war 2021 wegen des Mordes an dem 66-jährigen Clyde Edmonds angeklagt worden, mit dem Appling verwandt war.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sieht die Einigung auf ein Strafmaß von 18 bis 40 Jahren in der Justizvollzugsbehörde von Michigan sowie zwei Jahre Haft für den Besitz einer Schusswaffe vor.

Er wird am 3. März von einem Richter in Michigan verurteilt werden.

"Es war klar, dass dieser Mann seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast ist. Viele von denen, die versucht haben, bei diesem Angeklagten zu intervenieren, haben gehofft, dass er auf den richtigen Weg kommt und dort bleibt", sagte Bezirksstaatsanwältin Kym Worthy im Jahr 2021. "Es ist immer tragisch, wenn jemand, der so vielversprechend ist, so viel Talent und so viele Möglichkeiten hat, beschuldigt wird, schwerste Verbrechen begangen zu haben.

Am 22. Mai 2021 wurden Polizeibeamte wegen einer gemeldeten Schießerei zu einem Haus in Detroit gerufen, wo sie das Opfer mit mehreren Schusswunden auf dem Rasen vorfanden. Edmonds wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später für tot erklärt wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Appling mit Edmonds einen Streit über eine Handfeuerwaffe, woraufhin Appling mehrfach auf Edmonds schoss, bevor er vom Tatort floh.

Es wurde behauptet, Applings Freundin Natalie Bannister habe Appling vom Tatort weggefahren und den ermittelnden Beamten nicht die Wahrheit gesagt. Im Jahr 2022 bekannte sich Bannister der Lüge gegenüber einem Polizeibeamten für schuldig und wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Appling hatte einige produktive Jahre bei den Michigan State Spartans, wo er zu den führenden Spielern seiner Karriere gehörte, was die Anzahl der Starts, der Spiele, der getroffenen Freiwürfe, der versuchten Dreipunktewürfe und der Punkte betrifft.

Er spielte nicht nur für die Magic, sondern auch in der Entwicklungsliga der NBA, der G-League, sowie für Profiteams in Mexiko und der Dominikanischen Republik.

CNN hat die Anwälte von Appling um eine Stellungnahme gebeten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com