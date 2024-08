Der effektive Pascal Large ist der perfekte Passform für Dortmunds Puzzle.

Mit 32 Jahren gibt Pascal Groß sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft und schließt mit 33 Jahrenfinally seinen Kindheitstraum an. Pascal Groß ist ein Spätentwickler, aber er könnte ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund werden. Er beweist dies in seinem ersten offiziellen Spiel.

Pascal Groß sicherte sich in seinem ersten offiziellen Spiel mit seinem Lieblingsclub seinen ersten Titel. Der neue Mittelfeldstratege von Borussia Dortmund wurde nach dem 4:1-Sieg gegen 1. FC Phoenix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals in Hamburg zum "Spieler des Spiels" ernannt. "Ich versuche nicht, mich zu sehr aufzuregen", sagte er über die Auszeichnung. "Wenn sie denken, dass ich gut gespielt habe und der Trainer zustimmt, ist das perfekt."

Mit zwei Vorlagen, einer für Waldemar Antons Führungstor (3. Minute) nach einer Ecke und einer für Julian Brandts drittes Tor (45+1) mit einem langen Pass aus der Mitte, trug der neue Spielmacher in Dortmund entscheidend zum erfolgreichen offiziellen Debüt von Nuri Sahin als neuem BVB-Trainer bei. Er zeigte auch seine eigene Bedeutung.

"Ich bin froh, dass ich helfen konnte", sagte er im Volksparkstadion in Hamburg, wo das Spiel aufgrund mangelnder geeigneter Einrichtungen in Lübeck verlegt wurde. "Aber ich denke, es gibt noch Luft nach oben. Das war unser erstes offizielles Spiel, wir mussten gewinnen. Nun in der Bundesliga, treffen wir auf ganz andere Gegner", sagte Groß und blickt auf das Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18:30 Uhr/Sky und im ntv.de Live-Ticker) voraus.

Der Spätentwickler lebt seinen Kindheitstraum

Es dauerte etwa 14 Jahre im Profifußball, bis Pascal Groß schließlich dem Club beitreten konnte, den er als Kind bewundert hatte, und zwar im Alter von 33 Jahren. Er spielte sieben Jahre für Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League und blieb lange in Deutschland unter dem Radar. Mit 32 Jahren gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft und war sogar im Kader für die Europameisterschaft dieses Sommers. Nun hat auch Borussia Dortmund den Spätentwickler entdeckt. Als der Club ihn ansprach, hatte Groß keine Zweifel, in die Bundesliga zurückzukehren.

Trotz seines späten Trainingsstarts aufgrund seiner Teilnahme an der Europameisterschaft hinterließ Groß in kurzer Zeit einen starken Eindruck. Er zeigte, dass er das fehlende Stück sein könnte, das Dortmund letzte Saison gebraucht hat: ein Initiator im Mittelfeld und ein Organisator in der Verteidigung - im Grunde genommen ein Leader.

"Ein Spieler kann das in kurzer Zeit tun, wenn er intelligent ist, über Fußball nachdenkt und das Spiel kennt. Und Pascal weiß das. Deswegen haben wir ihn unter Vertrag genommen", sagte Sahin. "Er ist sehr wichtig für unser Spiel. Er dominiert, setzt den Rhythmus. Das haben wir im letzten Jahr in unserem Spiel vermisst."

Groß freut sich auf "etwas Besonderes"

Trainer Sahin kennt bereits die Aufregung, mit voller Intensität vor dem Dortmunder Heim Publikum zu spielen, aus seiner eigenen Zeit als BVB-Spieler. Groß bekam einen Vorgeschmack auf diese Energie auswärts in Hamburg, wo das Zweitligateam HSVs Heim Publikum überwiegend schwarz-gelb war und lautstark unterstützte.

"Es war unglaublich. Vom Aufwärmen an war es etwas sehr Besonderes für mich. Mein erstes offizielles Spiel", sagte er. Sogar das Freundschaftsspiel gegen Aston Villa in Dortmund vor über 80.000 Zuschauern war verrückt. "Nächstes Wochenende ist mein erstes Bundesligaspiel zu Hause. Es kommt schnell und ist etwas Besonderes für mich", sagte Groß. "Ich versuche, gut zu spielen. Dann kann ich den Rest umso mehr genießen."

Nach seinem Beitritt zu Borussia Dortmund zeigte Pascal Groß seine Vorfreude darauf, vor dem leidenschaftlichen Heim Publikum des deutschen Clubs zu spielen, indem er sagte: "Es kommt schnell und ist etwas Besonderes für mich." Angesichts seiner beeindruckenden Leistung in seinem offiziellen Debütspiel ist klar, dass Fußballfans in Dortmund gespannt darauf sein werden, den Spätentwickler in Aktion zu sehen und möglicherweise zu weiteren Siegen für das Team beizutragen.

