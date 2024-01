Der coolste Job der Welt? Ein Blick hinter die Linse mit dem Fotografen/Filmemacher Morgan Maassen

Vielleicht erkennen Sie seinen Namen nicht sofort.

Aber die Chancen stehen gut, dass Sie über die Arbeit des Kaliforniers gestolpert sind, sei es ein riesiges Bild der Corona-Kampagne, das auf dem Doppeldeckerbus auf Ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit prangt, oder eines dieser wunderschönen Hintergrundbilder, die Ihr MacBook erhellen.

Der 27-jährige Fotograf und Filmemacher wurde durch seine Leidenschaft für das Festhalten des Ozeans und der Enthusiasten, die ihn als ihren Spielplatz nutzen, bekannt.

Die Arbeit von Morgan Maassen

Sein atemberaubender Stil und sein Genre haben schon bald die Aufmerksamkeit der wichtigsten Firmenkunden auf sich gezogen, darunter Nike, Corona, Apple, Mercedes-Benz und Samsung, ganz zu schweigen von allen großen Surfmarken.

Als wir das Hotel verlassen und uns auf den Weg zu einem der belebtesten Stadtteile Hongkongs machen, sprechen wir über Reisen, Stil und Inspiration - und darüber, warum er einer der gefragtesten Namen in der Branche ist.

"Alles, was ich mache, ist wie eine Postkarte von einem Ort, an dem ich gewesen bin oder etwas, das mir wirklich gefallen hat", sagt Maassen.

"Ob es nun eine Textur auf dem Wasser oder eine Stadtlandschaft in China war. Es ist etwas, das ich schön fand und das es wert ist, festgehalten zu werden, oder fesselnd oder inspirierend oder erschreckend."

Maassen ist im Herzen ein bekennender Reisender, den kaum etwas einzuschüchtern scheint. Er begibt sich ständig in Lebensgefahr, um einige der bekanntesten Namen der Surfindustrie wie Kelly Slater, Stephanie Gilmore und John John Florence zu fotografieren, während er Haien, reißenden Fluten und gewaltigen, krachenden Wasserwänden ausweicht.

Diese extremen Bedingungen tragen dazu bei, seinen kreativen Prozess zu vereinfachen.

"Es ist immens vereinfacht, weil man eine Kamera in ein Aluminiumgehäuse steckt und mit so wenigen Knöpfen und Einstellungen wie möglich zu tun hat. So kann man sich auf das Überleben konzentrieren und genau das bekommen, was man haben will."

Der Ozean hat mir alles gegeben

Während er sich durch den Verkehr im Zentrum von Kowloon kämpft, weit entfernt von den kristallklaren Gewässern des Südpazifiks, erklärt Maassen, woher seine tiefe Lust kommt, die Meere zu fotografieren.

"Der Ozean hat mir alles gegeben", sagt er gegenüber CNN Travel.

"Mein Vater ist Fischer und meine Mutter hat sich schon immer für den Schutz des Meeres engagiert. Ich bin also im Wasser aufgewachsen. Ich glaube, ich konnte schwimmen, bevor ich laufen konnte.

"Es war nur natürlich, dass ich mich durch meine Leidenschaft für das Surfen und die viele Zeit, die ich auf Booten und am Strand verbracht habe, darauf konzentrieren würde, sobald ich eine Kamera in die Hand nehmen würde."

Wir steigen aus dem Taxi aus und werden in das kontrollierte Chaos von Hongkong geworfen. Sofort zückt Morgan seine Red Weapon Kamera und beginnt zu filmen.

Er ist ruhig und subtil, während er die überwältigenden Szenen einfängt, die ihn verschlingen, und es ist offensichtlich, dass er sich in dieser Umgebung genauso wohlfühlt wie in jeder anderen.

"Ich finde viel Inspiration in Städten, ob es nun darum geht, die Kunst, die Kultur und die Menschen zu schätzen oder etwas Zeit für sich zu haben, um einfach herumzulaufen und die Technologie und Infrastruktur zu bewundern.

"Oder einfach nur an einem neuen Ort zu sein. Das hat mir immer genauso viel Spaß gemacht wie an einem beliebigen Strand zu liegen oder allein auf einem Berggipfel zu sein."

Reisen ist die Grundlage von Maassens Arbeit, denn der Fotograf und Filmemacher verbringt die meiste Zeit auf Reisen. Er sagt, dass dies eine Möglichkeit ist, seinen Geist für das große Unbekannte zu öffnen.

"Man erfährt nicht nur neue Dinge, sondern wächst auch als Mensch", sagt Maassen.

"Der Moment, in dem man aufhört zu reisen oder weniger reist, ist der Moment, in dem man anfängt, Türen in seinem Kopf zu schließen.

Sein Rat für angehende Reisefotografen? Jede Sekunde ausnutzen.

"Es ist eine unglaubliche Chance und ein Luxus, seine Heimatstadt überhaupt zu verlassen", sagt Maassen.

"Es gibt Milliarden von Menschen, die sich diesen Luxus nicht leisten können, also machen Sie das Beste daraus. Dazu kommt, dass man als unerschrockener Reisender seine Sicherheitsgrenzen kennt, so viel wie möglich von der Landessprache lernen will und versucht, das Beste aus seinem Reiseziel zu machen, und zwar auf sichere, pragmatische und respektvolle Weise."

Wir verlassen Kowloon und gehen an Bord eines alten chinesischen Fischerbootes, das in der Mitte des Hafens dümpelt, während die untergehende Sonne ihre Strahlen über den Dunst von Hongkong streut.

In aller Ruhe nimmt er seine Umgebung auf, während er seine nächste Aufnahme komponiert.

Das Streben, besser zu werden

Da so viele Firmenkunden seinen kreativen Geist nutzen wollen, ist Maassen seit etwa einem Jahr unterwegs und arbeitet an allem, von Marketingkampagnen bis hin zu einem Bollywood-Film.

Nachdem er bereits in relativ jungem Alter einen solchen Erfolg erzielt hat, scheint er nicht bereit zu sein, langsamer zu werden.

"Ich habe lange um die Konstrukte der Gesellschaft herumgetanzt, was den Schulbesuch, die Arbeit in einem 9-5-Job und sogar das Streben nach einer Kernfamilie und dem Leben in einem Haus angeht", sagt er.

"Ich bin ein Nomade und ich liebe es, Dinge zu erschaffen und herzustellen, und meine einzige Erwartung an mich selbst ist, jeden, dem ich begegne, fair zu behandeln, und als jemand, der Kunst und Medien macht, möchte ich darin einfach besser werden."

