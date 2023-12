Basketball-Eurocup - Der Burger Tower scheitert in Paris kläglich

Der Hamburger Veolia Tower ist beim Europapokal kläglich gescheitert. Im Spiel der Favoriten Paris Men’s Basketball unterlag das vorletzte Team am Mittwochabend im Hall mit 91:120 (48:59) gegen Georges Carpentier und blieb damit hinter dem Spitzenreiter der Gruppe A zurück. Die zwölfte Niederlage. Das französische Team gewann Mitte Oktober in der ersten Runde deutlich mit 105:69.

Der Bundesligist startete gut, bekam dann aber Probleme, die Staraufgebot von Paris zu stoppen. Angeführt vom ehemaligen Towers-Profispieler TJ Shorts gewann die Heimmannschaft das erste Viertel mit 35:27. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Pariser das effizientere Team und bauten ihren Vorsprung aus.

Die Hausherren machten nach der Pause weiter Druck und Hansas Torquote sank. Am Ende des dritten Viertels betrug die Punktedifferenz 21 Punkte. In der Schlussphase gelingt es den Gästen nicht mehr, ihre Ergebnisse zumindest zu verschönern. Bester Spieler im Team von Cheftrainer Benka Barloschky ist Aleksander Dziewa (17 Punkte). Shorters hingegen war mit 26 Punkten der beste Werfer in Paris.

