Der bevorstehende Anstieg der gewerkschaftlichen Organisierungsbemühungen wird sich gegen Apple richten.

Die Beschäftigten eines Apple-Ladens in Towson, Maryland, schrieben im Juni 2022 Geschichte, als sie für die Gründung der ersten Gewerkschaft in einem der eleganten US-Läden des Technologieriesen stimmten. Seitdem befinden sich diese Beschäftigten außerhalb von Baltimore in Vertragsverhandlungen mit der Apple-Geschäftsleitung. Jetzt denken sie über einen Streik nach.

Die Beschäftigten sind der Ansicht, dass die Unternehmensleitung nicht auf ihre Kernforderungen eingegangen ist, und veranstalten am Samstag eine Urabstimmung über einen Streik, eine der schärfsten Arbeitskampfmaßnahmen gegen den Technologieriesen. Die Unruhen beschränken sich nicht nur auf Maryland, auch in New Jersey findet an diesem Wochenende eine Gewerkschaftswahl statt. Darüber hinaus hat das National Labor Relations Board (NLRB) eine Entscheidung bestätigt, in der Apple gewerkschaftsfeindliche Maßnahmen in New York City vorgeworfen wurden. Gegen Apple liegen derzeit Klagen wegen unlauterer Arbeitspraktiken bei den Arbeitsrichtern vor.

Der Arbeitskampf in den Apple-Einzelhandelsgeschäften erinnert an die Massenorganisierung, die bei anderen einflussreichen Unternehmen in den Vereinigten Staaten, wie Starbucks und Amazon, begonnen hat. Als Apple zum ersten 3-Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt expandierte, machte der wachsende Arbeitsmarkt nach der Covid-19-Pandemie die Arbeitsbedingungen und Ungleichheiten deutlich, mit denen die Beschäftigten an vorderster Front in Geschäften und Lagerhäusern konfrontiert sind.

"Es spricht für eine wachsende Frustration unter den Arbeitnehmern und auch für eine Ansteckung in der Arbeitswelt, wenn eine Gruppe von Arbeitnehmern aufsteht und andere inspiriert", sagte Kate Bronfenbrenner, die Direktorin der Labor Education Research an der School of Industrial and Labor Relations in Cornell.

Bislang haben zwei Apple Stores - in Towson, Maryland, und Oklahoma City - für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt. Die Gewerkschaftsabstimmung in New Jersey an diesem Wochenende könnte zusammen mit anderen Bemühungen im ganzen Land erst der Anfang sein.

Die hohe Bekanntheit von Apple und sein weitreichender Einfluss machen diese aktuellen arbeitsrechtlichen Fragen noch bedeutsamer.

"Dieses ganze Segment der Wirtschaft, in dem bisher nicht viel los war, ist plötzlich in Bewegung geraten. Wenn die Apple-Beschäftigten möglicherweise streiken, wird das eine Initialzündung für andere Arbeitnehmer sein", so Bronfenbrenner.

Ein Apple-Sprecher antwortete CNN mit der folgenden Erklärung: "Bei Apple arbeiten wir hart daran, unseren Mitarbeitern im Einzelhandel ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und sie zu befähigen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Wir schätzen unsere Teammitglieder sehr und sind stolz darauf, ihnen attraktive, branchenführende Vergütungen und außergewöhnliche Leistungen zu bieten. Wie immer werden wir mit der Gewerkschaft, die unser Team in Towson vertritt, respektvoll und in gutem Glauben verhandeln."

Streik-Erwägungen

Die Beschäftigten in Maryland erwägen einen Streik, weil die Unternehmensleitung nach mehr als einem Jahr Verhandlungen keine Lösungen für zentrale Fragen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unvorhersehbare Zeitplanung und Löhne, die nicht den Lebenshaltungskosten in der Region entsprechen, gefunden hat.

Eine Urabstimmung über einen Streik bedeutet nicht, dass die Filiale sofort streiken wird. Sie ist vielmehr der erste Schritt in einem längeren Prozess, der schließlich mit einer endgültigen Streikurabstimmung endet.

Die Beschäftigten des Apple Stores in Maryland sind Mitglieder der International Association of Machinists and Aerospace Workers Coalition of Organized Retail Employees (IAM COTE).

"Diese Streikabstimmung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Beschäftigten wollen, dass Apple sich um ein faires und respektvolles Arbeitsumfeld für alle seine Beschäftigten kümmert", sagte Jay Wadleigh, IAM District 4 Directing Business Representative, in einer Erklärung.

Der Laden in Maryland hat auch eine laufende Beschwerde gegen Apple eingereicht. Darin wird das Unternehmen beschuldigt, nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern bessere Gesundheits- und Bildungsleistungen zu gewähren, während es gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern diese Verbesserungen vorenthält.

Bronfenbrenner erklärte, dass eine der Hauptmotivationen für die Organisierung die beträchtliche Kluft zwischen den astronomischen Gewinnen der größten amerikanischen Unternehmen - wie Apple, Amazon und Google - und den Löhnen und Leistungen für die Beschäftigten in Einzelhandelsgeschäften und Lagern sei.

"Es gibt eine Menge Wut. Und die Unternehmen wie Apple haben enorme Gewinne gemacht, während die Arbeitnehmer das Gefühl haben, dass ihre Löhne stagnieren", so Bronfenbrenner.

Gewerkschaftskampagnen im ganzen Land

Wie andere große Unternehmen geht auch Apple hart gegen Gewerkschaftsaktivitäten vor, wie die jüngste Entscheidung des NLRB zeigt, die besagt, dass das Unternehmen bei dem Versuch, eine Gewerkschaftsinitiative in New York City zu unterdrücken, zu weit gegangen ist.

Die NLRB stellte fest, dass Apple unrechtmäßig Mitarbeiter über die Unterstützung von Gewerkschaften befragt und Gewerkschaftsflugblätter beschlagnahmt und verboten hat, während nicht gewerkschaftliches Material am Standort World Trade Center im Jahr 2022 erlaubt war.

Das NLRB bestätigte die Entscheidung des Richters der US-Arbeitsaufsichtsbehörde aus dem vergangenen Jahr, die zum ersten Mal von einem Arbeitsrichter gegen Apple gefällt wurde. Dieses Urteil ist ein Sieg für die Gewerkschaftsorganisatoren.

In New Jersey findet jedoch derzeit eine Gewerkschaftswahl für die Beschäftigten in Short Hills, einem Vorort von New York City, statt. Darüber hinaus sind weitere Klagen gegen Apple wegen unlauterer Arbeitspraktiken bei den Arbeitsrichtern anhängig. Ähnlich wie in New York City reichten Beschäftigte in Atlanta im Jahr 2022 eine Klage ein, in der sie das Unternehmen beschuldigten, die Beschäftigten rechtswidrig nach ihrer Unterstützung für eine Gewerkschaft zu befragen und zu versuchen, sie von einem Gewerkschaftsbeitritt abzuhalten.

Die Arbeitskampfmaßnahmen finden auch außerhalb der Apple-Läden statt. In der Hauptniederlassung in Cupertino, Kalifornien, steht eine Entscheidung über eine Klage aus, in der Apple beschuldigt wird, einen Mitarbeiter wegen "geschützter konzertierter Aktivitäten" rechtswidrig entlassen, diszipliniert, bedroht und verhört zu haben.

Die Arbeitsunruhen in Apples Einzelhandelsgeschäften spiegeln einen breiteren Trend der Unzufriedenheit unter den Arbeitnehmern wider, insbesondere bei bekannten Unternehmen wie Apple, Amazon und Google. Laut Bronfenbrenner ist die Wut der Arbeitnehmer auf die immensen Gewinne zurückzuführen, die diese Unternehmen angehäuft haben, während die Löhne für ihre Mitarbeiter stagnieren, insbesondere für diejenigen, die im Kundenkontakt oder in Lagern arbeiten.

Apple reagierte auf die laufenden Beschwerden mit den Worten: "Wir weisen diese Anschuldigungen entschieden zurück und können es kaum erwarten, der NLRB die vollständige Geschichte zu präsentieren." [Catherine Thorbecke von CNN hat sich an der Berichterstattung beteiligt.]

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com