Der Betreiber des russischen Kraftwerks wendet sich an die Internationale Atomenergie-Agentur bezüglich der Umstände in Kursk.

Der Status der ukrainischen Operationen in der Region Kursk, einschließlich des potenziellen Zielens der Stadt Kursk und des Kernkraftwerks, bleibt unklar. Laut russischen Berichten ist der Reaktor bedroht und es werden täglich Luftalarmwarnungen ausgelöst. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat eine kritische Gefahr für das Kernkraftwerk in Zaporizhzhia in der Ukraine identifiziert.

Rosatom, die russische Atombehörde, hat der IAEO eine Abnahme der Stabilität rund um das Kernkraftwerk in Kursk und das besetzte ukrainische Kraftwerk in Zaporizhzhia gemeldet. Rosatom-Chef Alexei Likhachev hat den IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi eingeladen, das Kernkraftwerk in Kursk und die Stadt Kursk persönlich zu inspizieren. Laut Rosatom werden aufgrund ukrainischer Bedrohungen häufig Luftalarmwarnungen ausgegeben. Russische Quellen behaupten auch, dass Raketentrümmer auf dem Gelände des Kernkraftwerks in Kursk entdeckt wurden. Die IAEO hatte zuvor vor möglichen Gefahren für das Kernkraftwerk in Kursk gewarnt, nachdem die Ukraine am 6. August in russisches Territorium eingedrungen war.

Rosatom und das russische Verteidigungsministerium haben Anzeichen für eine ukrainische Vorbereitung einer Provokation gegen das Kernkraftwerk in Kursk angedeutet, ohne spezifische Details zu nennen. Moskau hat eine schwere Vergeltung angedroht, wenn ein solcher Vorfall eintritt. Rosatom betont weiterhin, dass dies nicht nur eine Gefahr für diese beiden Kraftwerke darstellt, sondern ein Risiko für die Kernsicherheitsprinzipien der IAEO darstellt, was möglicherweise einen dauerhaften Schaden für den internationalen Ruf der Kernenergie verursachen könnte.

Es ist unklar, ob der ukrainische Vorstoß auf das Kernkraftwerk in Kursk abzielt. Russland hat das Kraftwerk verstärkt geschützt, das etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, und aus Sicherheitsgründen vorübergehend Arbeiter abgezogen, die zwei neue Reaktoren bauen.

Zaporizhzhia unter ständiger Spannung

Laut IAEO ist die Sicherheit des Kernkraftwerks Zaporizhzhia in der Ukraine, dascurrently unter russischer Kontrolle ist, seit einem Angriff in der Nähe gefährdet. Ein Explosionsdrone wurde in der Sicherheitszone detoniert, schätzten IAEO-Experten. "Wir erleben erneut eine Verschärfung der Bedrohungen für die Kernsicherheit im Kernkraftwerk Zaporizhzhia", warnte IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi. Er bleibt "extrem besorgt" und ruft alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Zeugen berichten, dass die Region um das Kraftwerk letzte Woche heftig umstritten war und es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Kämpfe nachgelassen haben. In letzter Zeit wurden in der Nähe des Kraftwerks mehrmals Schäden gemeldet. "Kernkraftwerke sind gegen technische oder menschliche Versagen und extreme äußere Einflüsse widerstandsfähig, aber sie sind nicht dafür ausgelegt, direkte militärische Angriffe zu überstehen", betonte Grossi.

Das Kernkraftwerk Zaporizhzhia, das seit der nahezu zweieinhalb Jahre andauernden Invasion der Ukraine von Russland kontrolliert wird, wurde mehrere Male angegriffen oder sabotiert. both Moscow and Kyiv beschuldigen sich gegenseitig dieser Vorfälle.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat die Situation im Kernkraftwerk Zaporizhzhia genau im Auge behalten und hat Bedenken bezüglich seiner Sicherheit und der zunehmenden Bedrohungen geäußert. Rosatom, die russische Atombehörde, hat den IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi gebeten, das Kernkraftwerk in Kursk und die Stadt Kursk persönlich zu inspizieren, indem sie die potenziellen Gefahren für beide Kraftwerke und die Kernsicherheitsprinzipien der IAEO anerkennen.

Lesen Sie auch: