Der Besitzer der Carolina Panthers, David Tepper, scheint während der Niederlage seines Teams ein Getränk auf die Fans in Jacksonville zu werfen

In dem viralen Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist ein sichtlich frustrierter Tepper in einer Suite des Stadions zu sehen, zusammen mit Panthers-Generalmanager Scott Fitterer, als er sein Getränk in die Tribüne zu leeren scheint, bevor er den Becher wegwirft.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Carolinas Rookie-Quarterback Bryce Young gegen Ende des vierten Viertels eine Interception geworfen hatte, die die Shutout-Niederlage des Teams besiegelte.

"Wir haben das Video zur Kenntnis genommen und geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab", sagte ein NFL-Sprecher in einer Stellungnahme gegenüber CNN.

CNN hat die Carolina Panthers um eine Stellungnahme gebeten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Carolinas Shutout-Niederlage war von besonderer Bedeutung, da sie die Panthers nicht nur auf eine Bilanz von 2:14 zurückwarf, sondern auch den Chicago Bears die Nummer 1 des NFL Draft sicherte.

Im März einigten sich die Panthers darauf, ihren Erstrundenpick 2024, denErstrundenpick 2023 (Nr. 9) und den Zweitrundenpick (Nr. 61) sowie Wide Receiver DJ Moore an die Bears für den Erstrundenpick 2023einzutauschen, was dem Team die Draft von Young ermöglichte.

Anfang des Jahres entließ das Team Head Coach Frank Reich nach einem 1:10-Start in die Saison. Reich war der dritte Cheftrainer, der in den letzten fünf Spielzeiten entlassen wurde, nachdem Matt Rhule nach einem 1-4-Start in der letzten Saison - seinem dritten Jahr - entlassen wurde und Ron Rivera in seiner neunten Saison während der Saison 2019 entlassen wurde, als die Panthers mit 5-7 starteten.

Seit Tepper das Team 2018 gekauft hat, haben die Panthers eine Bilanz von 31-67, die zweitschlechteste in der NFL in dieser Zeitspanne, und haben die Playoffs in jeder Saison verpasst.

Tepper besitzt auch den Charlotte FC, ein MLS-Team. Im November entließ das Team Cheftrainer Christian Lattanzio, obwohl es in seinem zweiten Jahr die Playoffs erreichte.

