Der berühmte japanische Wrestler und Politiker Antonio Inoki stirbt im Alter von 79 Jahren

Inoki, der einer der bekanntesten japanischen Ringer war, stand 1976 in einem Mixed-Martial-Arts-Kampf dem großen Boxer Muhammad Ali gegenüber.

Die New Japan Pro-Wrestling (NJPW) - eine Organisation zur Förderung des japanischen Wrestlings, die Inoki 1972 gründete - twitterte am Samstag, dass sie "zutiefst betrübt über den Tod unseres Gründers Antonio Inoki" sei.

"Seine Leistungen, sowohl im professionellen Wrestling als auch in der globalen Gemeinschaft, sind unvergleichlich und werden nie vergessen werden", heißt es in dem Tweet weiter, und die Gedanken der Organisation sind bei Inokis Familie, Freunden und Fans".

Geboren als Kanji Inoki am 20. Februar 1943 in Yokohama, einer Stadt südlich von Tokio, zog er mit seiner Familie nach Brasilien, als er 13 Jahre alt war, heißt es in einer Erklärung von NJPW. In Brasilien traf er seinen Mentor und Pro-Wrestling-Star Rikidozan, der ihn auskundschaftete.

Nach seinem Debüt im Jahr 1960 wurde Inoki zu einem der bekanntesten Wrestler der Welt und kämpfte später gegen Ali in einem seltenen Kampf zwischen einem Wrestler und einem Boxer. In einer Erklärung von World Wrestling Entertainment (WWE) heißt es : "Er ebnete den Weg für das Aufkommen der Mixed Martial Arts, die Jahrzehnte später in ihrer Popularität explodieren sollten."

Die WWE nahm Inoki 2010 in ihre Ruhmeshalle auf.

Inoki war der erste seiner Sportart, der in die Politik ging, und wurde sowohl 1989 als auch 2013 in das Oberhaus der japanischen Nationalversammlung gewählt, wie der japanische öffentlich-rechtliche Sender NHK am Samstag berichtete.

Er setzte sich auch für den Frieden durch Sport ein und reiste während seiner Zeit als Abgeordneter mehrfach nach Nordkorea, um die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Tokio zu verbessern, so NHK weiter.

Im Jahr 2014 organisierte er in Pjöngjang einen Wrestling-Kampf, an dem auch amerikanische Wrestling-Stars teilnahmen. Die Reise fiel in eine Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen Japan und Nordkorea wegen der Entführungen japanischer Staatsbürger in den 1970er und 80er Jahren entspannten.

CNN war zu der Veranstaltung eingeladen, bei der die Stars der Show - darunter der ehemalige NFL-Star Bob "The Beast" Sapp - mit den Einwohnern von Pjöngjang Armdrücken und Tauziehen bestritten.

Nach Angaben von NJPW hatte Inoki vor seinem Tod mit einer seltenen Krankheit namens Amyloidose gekämpft, die die Organe des Körpers angreift.

