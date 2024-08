Der berühmte französische Filmemacher Alain Delon stirbt im Alter von 88 Jahren.

"Seinen friedlichen Tod hat er in seinem Haus in Douchy verbracht, umgeben von seinen Kindern und Lieben," teilte eine Mitteilung an AFP mit. Delon hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Geboren in Sceaux, einem Vorort südlich von Paris, war Delons Jugend von der Trennung seiner Eltern und häufigen Schulausschlüssen geprägt. Später diente er in der französischen Marine in Indochina und arbeitete in Paris Gelegenheitsjobs.

Sein Filmdebüt hatte er 1957 in dem Thriller "Quand la femme s'en mêle," in dem er einen Killer spielte. Dies markierte den Beginn seiner Karriere als Anti-Held und führte schließlich zu seiner Anerkennung als wichtige Figur in der europäischen Kinolandschaft der 1960er Jahre. Zusammenarbeit mit Regisseuren wie René Clément, Luchino Visconti und Jean-Pierre Melville festigten seinen Status.

1968 kam es zu einem Skandal, an dem Delon, die französische High Society und illegale Aktivitäten beteiligt waren, der Markovic-Affäre. Delon wurde befragt, aber nie angeklagt.

Seine Engagements in englischsprachigen Produktionen brachten ihm Rollen in Filmen wie "The Yellow Rolls-Royce" (1964), "Texas Across the River" (1966) und "Red Sun" (1971). Leider konnte er seinen Erfolg in der europäischen Kinolandschaft in diesen Projekten nicht wiederholen.

Delon wurde 1985 mit einem César Award für seine Rolle als Alkoholiker in Bertrand Blier's "Unsere Geschichte" ausgezeichnet und erhielt eine Golden Globe-Nominierung für seine Darstellung von Tancredi in "Der Leopard".

Sein Ruhm verblasste jedoch allmählich in späteren Jahren. Im 21. Jahrhundert kehrte er auf die Fernsehbildschirme zurück, indem er in zwei Miniserien - "Fabio Montale" (2002) und "Frank Riva" (2003-04) - Detektivrollen spielte.

2005 wurde Delon mit dem Titel eines Offiziers in der französischen Ehrenlegion für seinen Einfluss auf die Weltkino geehrt.

Seine Ehe mit der Schauspielerin und Model Nathalie Delon von 1964 bis 1969 brachte ein Kind hervor, Anthony.

Delon hat auch drei weitere Kinder: einen Sohn, Christian Boulogne, mit der Sängerin und Schauspielerin Nico; und die Töchter Anouchka Delon und Alain-Fabien Delon mit der niederländischen Schauspielerin Rosalie van Breemen.

