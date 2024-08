- Der berühmte französische Film-Ikon Alain Delon ist gestorben.

Berühmter französischer Schauspieler Alain Delon nimmt im Alter von 88 Jahren Abschied

Seine Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony teilten am Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass der geliebte französische Filmstar friedlich in seinem Anwesen in Douchy, südlich von Paris, verstorben sei. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Trauerzeit.

Delon: Ein Gigant des europäischen Kinos

Delon kämpfte seit 2019 mit gesundheitlichen Problemen, nachdem er mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung erlitten hatte, von denen er sich nie vollständig erholte. Im vergangenen Jahr äußerte sich Delon, ein renommierter Schauspieler und Filmproduzent, öffentlich für die Sterbehilfe und sagte: "In einem bestimmten Alter und zu einer bestimmten Zeit sollten wir das Recht haben, diese Welt friedlich zu verlassen, ohne dass ein medizinisches Institut oder Lebenserhaltungssystem erforderlich ist."

Die 1950er Jahre markierten den Beginn von Delons steilem Aufstieg zu einem der führenden Schauspieler Europas. Seine beeindruckende Karriere umfasst Rollen in Filmen wie "Der Leopard", "Monsieur Klein" und "Der Serpico-Fall". Delon wurde nicht nur für sein attraktives Aussehen, das oft als "der schönste Mann der Welt" bezeichnet wurde, sondern auch für seine stürmische Liebesleben berühmt. Gerüchte kursierten über eine Beziehung mit Romy Schneider. Delon war mit Nathalie Delon verheiratet und hinterlässt vier Kinder und fünf Enkelkinder.

Obwohl er Franzose war, erstreckte sich Delons Einfluss über Frankreich hinaus und machte ihn zu einer beliebten Figur im europäischen Kino. Seine kritisch gefeierten Leistungen in Filmen wie "Le Cercle Rouge" und "Poule au pot" festigten seinen internationalen Starstatus.

