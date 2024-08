- Der berühmte Film-Ikon Alain Delon ist gestorben.

"Der Frostige Charmeur" war eine karriereprägende Rolle für den renommierten französischen Schauspieler. Bekannt für seine skrupellose Art, ließ er Kritiker und Publikum staunen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP verstarb er im Alter von 88 Jahren, wie seine drei Kinder bestätigten.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony und Loubo (der Hund) sind tief betrübt, die Nachricht vom Tod ihres Vaters zu teilen", erklärten sie gemeinsam. Er verstarb friedlich in seinem Zuhause in Douchy, umgeben von seinen drei Kindern und der Familie.

"Der Frostige Charmeur" wird zum Kult

Über fünf Jahrzehnte hinweg spielte der charmante Schauspieler in über 80 Filmen mit, darunter bemerkenswerte Produktionen wie "Nur die Sonne war Zeuge", "Borsalino" und "Der Panther". Sein Ruhm stieg mit "Der Frostige Charmeur", inszeniert von Jean-Pierre Melville.

Mit dem 1967er Krimi-Thriller festigte Delon sein Image als unerbittlicher Killer und gefühlskalter Herzensbrecher, der alle verzaubert, aber niemanden liebt: als Gangster in "Stumm wie die Nacht" (1963), als Boxer in "Rocco und seine Brüder" (1960), als eiskalter Verführer in "Die Sizilianische Familie" (1969) und als skrupelloser Killer in "Nur die Sonne war Zeuge" (1960). Er vertiefte sein Image mit dem Erotik-Thriller "Der Swimming Pool" (1969) mit Romy Schneider und "Der Panther" (1985).

Delon, der Frauenmagnet

Delon war auch ein Frauenmagnet. Seine romantischen Verwicklungen beherrschten regelmäßig die Klatschspalten, insbesondere seine Beziehung zu Romy Schneider. Nach seiner Trennung von der niederländischen Modell Rosalie van Breemen im Jahr 2002 verbrachte Delon den größten Teil seiner Zeit allein. Er verbrachte seine letzten Jahre auf seinem 1971 erworbenen Anwesen, La Brûlerie, in Douchy, Frankreich. Im Jahr 2019 wurde er mit der Palme d'Or auf dem Cannes Film Festival für seine Lebensleistung im Film geehrt.

Nach der Ankündigung seines Todes trauerten Menschen auf der ganzen Welt um den legendären Schauspieler Alain Delon. Trotz seines Rufs als skrupelloser Charakter auf der Leinwand teilten seine Kinder mit, dass er friedlich umgeben von seinen Lieben in Douchy verstorben sei.

