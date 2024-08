- Der Beginn der Veranstaltung mit dem Titel "Dance the Globe Party Demo" wird von zahlreichen Personen besucht.

Für die dritte Ausgabe der gigantischen "Rave the World"-Techno-Prozession werden heute in Berlin etwa 300.000 Menschen erwartet. Die feierliche Protestdemonstration wird der Route der Love Parade, organisiert von Dr. Motte, entlang der Straße des 17. Juni im Tiergarten folgen, von der Brandenburgertor bis zum Großer Stern.

Etwa 300 Künstler und Redner

Laut den Organisatoren werden etwa 300 Künstler und Redner sowie 30 Paradewagen an dem Ereignis teilnehmen. Laut Polizeiberichten haben sich etwa 300.000 Menschen angemeldet. Unter den Rednern sind Dr. Motte (Matthias Roeingh) und eine Videobotschaft von Kulturministerin Claudia Roth.

Das Ereignis wurde als Protest bei der Polizei registriert, was gegenüber einer bloßen Party-Prozession einige Vorteile bietet. Etwa 1.000 Polizisten werden das Ereignis begleiten.

"Liebe siegt" als Slogan

Dieses Jahr lautet das Motto "Liebe siegt", um eine Botschaft der Liebe und des Friedens inmitten zahlreicher Herausforderungen zu senden. Die feierliche Protestdemonstration setzt sich auch für den Erhalt der elektronischen Tanzmusik-Kultur ein.

Umwelt- und Abfallschutz sind ebenfalls Prioritäten, mit einer Aufräumaktion im Tiergarten nach der Prozession mit Freiwilligen geplant. Glas und Pyrotechnik sind strikt verboten. Die Organisatoren haben geäußert, dass sie keine Nationalflaggen sehen möchten, während Regenbogenflaggen willkommen sind.

Organisatoren: 300.000 Teilnehmer im letzten Jahr

Letzten Juli feierten etwa 200.000 Techno-Enthusiasten im Freien, wobei "Rave the Planet" etwa 300.000 Besucher meldete.

Die Techno-Kultur Berlins wurde nun als Teil des immateriellen Kulturerbes Deutschlands anerkannt. Die Bundes- und Landes-Kulturminister haben das nationale Verzeichnis entsprechend erweitert, nach einem Antrag von "Rave The Planet".

