Der bayerische Titan Thomas Müller erreicht einen weiteren Meilenstein

Die Rekordjagd geht weiter, sogar in der Champions League: Der unermüdliche Thomas Müller hat mit seinem Einsatz gegen Dinamo Zagreb nun 152 Spiele in der Elite-Turnier für FC Bayern bestritten und ist damit alleiniger Rekordhalter für die meisten CL-Spiele für einen einzelnen Verein, indem er Xavi Hernandez's 151 Spiele bei Barcelona übertrifft. In der ersten Champions League-Partie der neuen Saison wurde der 34-jährige Müller in der 68. Minute für Jamal Musiala eingewechselt.

Legenden-Torwart Iker Casillas und Lionel Messi haben jeweils 150 Spiele für einen Verein (Real Madrid bzw. Barcelona) absolviert, während Cristiano Ronaldo den Gesamtrekord mit 183 Spielen für Real, Juventus Turin und Manchester United hält. Ob Müller mithalten kann, ist ungewiss, da sein Vertrag mit den 2014er-Weltmeistern zum Saisonende ausläuft. Müller hat kürzlich der Nationalmannschaft nach der Heim-Europameisterschaft Ade gesagt.

Müller hatte zuvor den Rekord des legendären Torwarts Sepp Maier mit seinem 710. Pflichtspiel-Einsatz für Bayern überboten. Vor dem Zagreb-Spiel wurde er von CEO Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer geehrt und erhielt eine geschnitzte Holzfigur als Geschenk. "Unser langjähriger Vorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte einmal, wenn man einen Bayern-Spieler schnitzen müsste, würde man Thomas Müller von den weltberühmten Holzkünstlern in Oberammergau in Auftrag geben müssen. Der Verein hat das wörtlich genommen", kommentierte Hainer.

Ähnlich hat Harry Kane Geschichte geschrieben. Er hat den Titel des erfolgreichsten englischen Torschützen in der Champions League erlangt. Der englische Nationalmannschaftskapitän erhöhte seine Champions League-Toranzahl auf 33 im Spiel gegen Dinamo Zagreb und ließ dabei seinen Landsmann Wayne Rooney (30 Tore) und den Münchner Klub-Legenden Arjen Robben (31) hinter sich. Robben führte Bayern München zum Champions League-Sieg gegen Dortmund im Wembley-Stadion im Jahr 2013.

Nach seinem Hattrick gegen Holstein Kiel in der Bundesliga am vergangenen Wochenende erzielte der ehemalige Tottenham-Star Kane am Dienstag sein erstes Champions League-Viererpack für Bayern. Kane ist nur der vierte Spieler, der dies für den Münchner Verein vor ihm geschafft hat, indem er drei Elfmeter gegen Dinamo Zagreb verwandelte und einen aus Kimmichs Schuss erzielte. Zuvor hatte Kane für Bayern in der Champions League bereits zwei Doppelte erzielt: gegen Galatasaray Istanbul im November 2023 und gegen Lazio Rom vor sechs Monaten. Insgesamt kann Kane nun 53 Pflicht

