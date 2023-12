Der Bau in Chinas "Wolkenkratzer-Hauptstadt" zeigt kaum Anzeichen einer Verlangsamung

Wie viele andere Städte in China ist auch Shenzhen verrückt nach Wolkenkratzern.

Von den 128 Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 200 Metern, die im vergangenen Jahr weltweit fertiggestellt wurden, entfielen nach Angaben des Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 70 % auf China.

In Shenzhen entstanden 11 davon - mehr als in den gesamten Vereinigten Staaten und fast doppelt so viele wie in jeder anderen chinesischen Stadt (Chongqing und Guangzhou liegen mit jeweils sechs Wolkenkratzern gleichauf mit Goyang in Südkorea auf dem zweiten Platz).

Hoch im Design

Die Beziehung der Stadt zu Hochhäusern geht auf das Jahr 1980 zurück, als Chinas reformorientierter Staatschef Deng Xiaoping erklärte, dass ein Streifen Ackerland entlang der Grenze zu Hongkong eine so genannte Sonderwirtschaftszone werden sollte.

Diese Entscheidung bedeutete, dass Unternehmen mit weniger Einschränkungen als in der Planwirtschaft arbeiten konnten - Chinas erstes großes Experiment mit freien Märkten seit der kommunistischen Revolution von 1949. Investoren aus Hongkong - und darüber hinaus - strömten über die Grenze, um Fabriken und andere Unternehmen zu errichten.

Von Anfang an beschlossen die Stadtplaner, dass es eine Stadt der Wolkenkratzer werden sollte. Die wachsende Skyline von Shenzhen ist einfach Teil der DNA der Stadt, meint der Architekturprofessor Juan Du von der University of Hong Kong, dessen Buch "The Making of Shenzhen: A Thousand Years in China's Instant City" im nächsten Jahr erscheinen wird.

Die höchsten Gebäude der Welt

"In Shenzhen sind (Wolkenkratzer) wirklich mit dem Image der Stadt verbunden", sagte sie am Telefon. "Zwischen den frühen 1980er und den frühen 90er Jahren gab es hier mehr Hochhäuser als in jeder anderen chinesischen Stadt.

"Der Begriff 'Shenzhen-Geschwindigkeit' wurde in der Zeit geprägt, als die ersten Wolkenkratzer der Stadt gebaut wurden. Als Deng Xiaoping Shenzhen zum ersten Mal besuchte, war er von der Geschwindigkeit, mit der die Hochhäuser gebaut wurden, begeistert.

Heute hat sich Shenzhen über seine Wurzeln in der verarbeitenden Industrie hinaus zu einem Zentrum für die Dienstleistungsbranche entwickelt - insbesondere für Technologie und Design. Die Stadt wird oft als "Chinas Silicon Valley" bezeichnet und beherbergt große Unternehmen wie Tencent (das selbst zwei Wolkenkratzer gebaut hat) und ein Netzwerk aus Tausenden kleinerer Firmen.

Aber auch die geografische Lage von Shenzhen spielt eine Rolle: Das Stadtzentrum befindet sich in einem schmalen Streifen zwischen Bergen und der Grenze zu Hongkong. Ein wachsendes Netz von U-Bahn-Linien und eine neue Hochgeschwindigkeitszugverbindung nach Hongkong haben diesen Streifen noch begehrenswerter gemacht und die Entwicklung eher nach oben als nach außen getrieben.

Städte im Abschwung

Shenzhen scheint keine Anzeichen einer Verlangsamung zu zeigen. Zusätzlich zu den 49 Gebäuden, die derzeit höher als 200 Meter sind, befinden sich laut CTBUH-Daten weitere 48 Wolkenkratzer im Bau.

Doch während Shenzhen in den Himmel wächst, haben leere Büroflächen in anderen Großstädten Marktanalysten zu der Vermutung veranlasst, dass sich China in einer Spirale der Überbauung befindet. Einem Bericht des Immobilienunternehmens Colliers International zufolge wird die Leerstandsquote in Peking, die Ende 2016 bei 8 % lag, bis Ende 2019 voraussichtlich auf 13 % ansteigen. In dem Bericht heißt es, dass "das wachsende Büroangebot das Wachstum der Nachfrage immer noch übertreffen wird".

In Shanghai steht das höchste Gebäude des Landes, der 632 Meter hohe Shanghai Tower, seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 weitgehend leer. Gu Jianping, einer der Hauptentwickler des Projekts, gab bei einer Preisverleihung im vergangenen Jahr zu, dass "die größte Herausforderung für China darin besteht, weniger Wolkenkratzer zu bauen."

In ganz China hat der Wettlauf nach oben überdimensionale Wahrzeichen (wie den Zifeng Tower in Nanjing, der fast doppelt so hoch ist wie das nächsthöhere Gebäude der Stadt) in Gebieten hervorgebracht, in denen es nicht genug Nachfrage gab, um den Bau zu rechtfertigen. An Orten wie Ordos, einem staubigen Außenposten in der Wüste Gobi, wurden ganze neue Städte gebaut, die dann jahrelang leer standen. In Tianjin wurden nicht weniger als drei zentrale Geschäftsviertel mit Wolkenkratzern gebaut - darunter eines, das ganz unverhohlen dem Vorbild Manhattans nachempfunden ist.

In einigen Medienberichten wurde auf den so genannten "Skyscraper Index" verwiesen, eine Idee, die erstmals 1999 von dem Wirtschaftswissenschaftler Andrew Lawrence vorgeschlagen wurde und die besagt, dass ein Anstieg der Investitionen in Wolkenkratzer ein Vorbote einer Rezession ist.

Entgegen dem Trend

Die Flut neuer Wolkenkratzer in Shenzhen ist jedoch kein Anzeichen für einen Abschwung, sondern spiegelt möglicherweise nur die boomende Wirtschaft der Stadt wider. Shenzhen hat nicht nur das höchste Pro-Kopf-BIP aller chinesischen Großstädte, sondern erlebt auch einen rasanten Anstieg der Grundstückspreise.

Im vergangenen Jahr wurde der Immobilienmarkt der Stadt als der teuerste des Festlandes bezeichnet, wobei Häuser für durchschnittlich 6.500 Dollar pro Quadratmeter verkauft wurden, so SouFun, das die Hauspreise in 100 chinesischen Städten verfolgt. Laut David Ji, Forschungsleiter für den Großraum China bei der Immobilienberatungsfirma Knight Frank, ist ein ähnlicher Trend auf dem Büromarkt festzustellen.

"In Shenzhen gibt es eine große Nachfrage nach Büroflächen der Klasse A, im Gegensatz zu einigen anderen Städten auf dem Festland, die nur auf Höhe setzen, um miteinander zu konkurrieren", sagte er am Telefon.

Und abgesehen vom 600 Meter hohen Ping An Financial Centre, das bei seiner Eröffnung im vergangenen Jahr zum vierthöchsten Gebäude der Welt wurde, sagte Ji, dass "die in Shenzhen gebauten Gebäude im Vergleich zu Shanghai oder anderen Städten tendenziell nicht so hoch sind."

Mit anderen Worten: Shenzhen baut zwar viele Wolkenkratzer, aber die meisten von ihnen sind keine echten Hingucker.

Statt Eitelkeitsprojekte zu tolerieren, fördern die Stadtplaner Projekte, die sich in die umgebende Stadt einfügen, so der in Hongkong ansässige Architekt Stefan Krummeck. Sein Büro, TFP Farrells, hat das KK100 entworfen, einen 442 Meter hohen Turm, der derzeit der zweithöchste in Shenzhen ist. Der Wolkenkratzer ist kein isoliertes Wahrzeichen, sondern Teil eines ehemaligen Dorfes, das in Verbindung mit dem KK100 neu entwickelt wurde.

"Superhochhäuser haben immer etwas von einem Egotrip, aber in Shenzhen ist es nachhaltiger - die Türme sind recht bescheiden", sagte er am Telefon. "Es gibt nur wenige Superhochhäuser, und die sind ziemlich gut in das Stadtgefüge integriert.

"Soweit ich weiß, sind die Türme voll, und die Straßen sind belebt. Es funktioniert ganz gut."



