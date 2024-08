Der australische Breakdancer Raygun nennt Hass "zerstörerisch"

Nach ihrer Vorstellung bei den Olympischen Spielen wird Breakdancerin Rachael Gunn zum Gespött auf Social Media. Die 36-Jährige wird für ihre "känguruartige" Darbietung weitreichend belächelt. Auf Instagram betont Gunn, sie habe "ihren Arsch" für ihre Vorstellung gegeben.

Die australische Breakdancerin Rachael Gunn, die bei den Olympischen Spielen in Paris durch ihre einzigartigen Moves schnell zum Internet-Phänomen wurde, hat Enttäuschung über die anschließende Online-Hetze zum Ausdruck gebracht. In einem Instagram-Video sagte die 36-Jährige, die Reaktionen seien "ziemlich vernichtend" gewesen. "Ich bin froh, dass ich ein bisschen Freude in euer Leben bringen konnte", sagte Gunn. "Ich wusste nicht, dass das auch die Tür für so viel Hass öffnen würde." Es war niederschmetternd, fügte sie hinzu.

Sie habe den Wettbewerb sehr ernst genommen, sagte sie in ihrem Video weiter. "Ich habe meinen Arsch dafür gegeben, mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, und ich habe alles gegeben."

Rachael Gunns Olympische Vorstellung wird nicht für ihre sportlichen Verdienste in Erinnerung bleiben. Doch die Australierin wurde beim Olympischen Breaking-Debüt zum Internet-Phänomen. Mit null Punkten war sie die Schlechteste von 16 Teilnehmern - und das Internet hatte seinen Spaß mit ihrem ungewöhnlichen und simplen Stil. Ein X-Nutzer schrieb über ihre Vorstellung: "Es ist erstaunlich, dass sie es zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Haben sie in Australien keine besseren?"

"Ich mache mein Ding"

Gunn rollte sich auf dem Boden herum und hopste wie ein Känguru während ihrer Vorstellung. Sie nahm die Wertung der Richter gelassen hin. "All meine Moves sind original. Kreativität ist mir sehr wichtig, also versuche ich, meine Kunst zu zeigen", sagte Gunn. "Manchmal spricht es die Richter an, manchmal nicht. Ich mache mein Ding, und das ist Kunst. Darum geht es."

Mit 36 Jahren ist sie fast doppelt so alt wie viele ihrer Konkurrenten. Zu Hause ist sie Wissenschaftlerin und Dozentin. "Letzte Jahr haben viele meiner Studenten nicht geglaubt, dass ich für die Olympischen Spiele trainiere. Sie waren bastante überrascht, als sie meinen Namen gegoogelt haben und herausfanden, dass ich qualifiziert bin", sagte Gunn.

Der Australian Olympic Committee (AOC) hat eine anonyme Online-Petition, die Gunn als "ärgerlich, irreführend und mobbend" bezeichnet, verurteilt. Gunn ist einfach eine Athletin, die an dem Wettbewerb teilgenommen und ihn gewonnen hat.

Trotz der negativen Rückmeldungen auf Social Media bleibt Rachael Gunn bei ihrer Kreativität und ihrem einzigartigen Stil und teilt regelmäßig auf Instagram ihre Leidenschaft für Breakdance. In einem Beitrag schrieb sie stolz: "Ich habe meinen Arsch gegeben, um euch diese Vorstellung zu bringen."

Leider hat Rachael Gunns Vorstellung bei den Olympischen Spielen, bei der sie null Punkte erhielt und von Kritikern als "känguruartig" bezeichnet wurde, zu einer Flut von harschen Kommentaren auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Instagram geführt.

