Der Ausbau des KI-Sektors beschleunigt sich im Vergleich zur allgemeinen IT-Branche um das Dreifache.

Der globale AI-Markt boomt und scheint auf einem unaufhaltsamen Kurs zu sein. Analysten prognostizieren, dass die globalen Einnahmen aus dieser Technologie bis 2028 die 1,27 Billionen-Dollar-Marke überschreiten werden.

Laut einer Studie der Beratungsfirma Sopra Steria lag der Wert des Marktes im vergangenen Jahr bei 540 Milliarden Dollar. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 19 Prozent wächst der AI-Sektor dreimal so schnell wie der breitere IT-Sektor. Die größten Chancen werden in den Bereichen "AI für Menschen" und "AI für Software" gesehen.

Experten erwarten bis 2028 eine dreifache Steigerung des Marktes für beide Segmente. Das erste bezieht sich auf AI-Tools wie Microsofts Copilot und OpenAIs ChatGPT. "Dieser Bereich erlebt ein значительное Wachstum in den Finanzdienstleistungen, der Gesundheitsversorgung, dem E-Commerce und den Medien", sagen sie.

ChatGPT, der Chatbot, der vor mehr als einem Jahr die AI-Begeisterung entfacht hat, ist ein hervorragendes Beispiel für solche AI-Tools. Diese Programme werden durch riesige Datensätze gespeist und verfügen über die Fähigkeit, menschenähnlichen Text zu generieren, Software zu codieren und Informationen zu verdichten. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Schätzung von Satzfortsetzungen Wort für Wort.

"AI für Software" unterstützt Softwareentwickler in ihren Aufgaben. In diesem Segment gewinnen benutzerfreundliche Tools, die Anfängern helfen, komplexe Software zu erstellen, an Bedeutung. "AI für Prozesse" wird als einflussreichster Sektor im Jahr 2028 erwartet und könnte rund 390 Milliarden Dollar erreichen, wie die Studie nahelegt. Die Automatisierung von Geschäftsprozessen steht im Mittelpunkt dieses Segments.

Darüber hinaus können diese Programme auch zur Identifizierung von Anomalien und zur Erkennung von Betrug eingesetzt werden. Der "AI für Maschinen"-Sektor, der bis 2028 voraussichtlich 330 Milliarden Dollar erreichen wird, konzentriert sich auf die Integration von Industrieanlagen und die Interpretation der riesigen Datenmengen, die diese Maschinen produzieren.

Die folgenden Segmente werden bis 2028 ein значиatives Wachstum im AI-Markt erwarten: "AI für Menschen", "AI für Software" und "AI für Prozesse". Laut der Analyse прогнозируют Experten eine dreifache Steigerung des Marktanteils für jedes dieser Segmente.

Lesen Sie auch: