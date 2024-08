Der Audi A6 zeigt eine bemerkenswerte, aber diskrete Präsenz in den TÜV-Bewertungen.

Audi positioniert die neueste A6 als Fahrzeug für feine Vorlieben mit neuen Preisen, die passen. Doch der Gebrauchtwagenmarkt bietet nun zahlreiche budgetfreundliche Optionen.

Seit dem Sommer 2018 bietet Audi die fünfte Generation der A6, intern als Typ 4K bezeichnet, in Deutschland an. Dieser Executive-Sedan, der 2023 ein umfassendes Facelift erhielt, ist nun auch auf dem Sekundärmarkt vertreten. Aktuell bewegen sich die Preise im fünfstelligen Bereich. Dieser umfangreiche Bayer bietet einen hohen Qualitätsstandard und ein reduziertes Defekt-Risiko, wie TÜV-Evaluierungen bei Hauptuntersuchungen bestätigen.

Qualität

In diesen Untersuchungen bleibt der Ingolstädter Executive-Sedan bemerkenswert konsistent. Trotz der relativ höheren Kilometerleistung im Vergleich zum Segment-Norm zeigt er signifikant weniger Defekte als andere Fahrzeuge in der oberen Mittelklasse. Nur die Bremsen, die aufgrund der häufigen und sometimes speedy Nutzung mehr Probleme aufweisen, sind verschleißanfällige Komponenten. Mit dem Altern werden auch an der A-Untersuchungspunkt für die Aufhängung zusätzliche Defekte deutlicher.

Karosserie und Innenraum

Die fünfte Generation der A6 bietet den Audi als Limousine, Kombi (Avant), Geländegängiger Allroad und den eleganten A7 Sportback an. Mit nahezu fünf Metern Länge bietet dieser Konkurrent zum BMW 5er und Mercedes E-Klasse ausreichend Platz, sogar für Gepäck. Der Kofferraum des Avant fasst zwischen 565 und 1680 Liter.

Das Cockpit präsentiert stylische Oberflächen, makellose Verarbeitung und eine Fülle von Chromzierrat. Der Arbeitsplatz wird von Displays dominiert, wobei die Mittelkonsole zwei Black Panels mit virtuellen Schaltern enthält. Es gibt auch ein Display-Instrumentencluster und optional ein farbiges Head-up-Display.

Motoren und Antrieb

Vielfalt ist Trumpf: Die Motorauswahl reicht von vier bis acht Zylindern, einschließlich Plug-in-Hybrid-Optionen. Die Leistung reicht von 120 kW/163 PS bis 463 kW/630 PS im RS6 Performance und RS6 GT. Sechs- und Achtzylindermodelle haben Allradantrieb serienmäßig. Für die leistungsstärkeren Vierzylindervarianten ist er optional erhältlich.

Die traditionelle Schaltgetriebefertigung ist nicht mehr verfügbar. Neben dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic) gibt es für die stärkeren Antriebsvarianten ein Achtgang-Automatikgetriebe.

Mit einem Vierzylinder leistet der große Audi beeindruckende Kraftstoffeffizienz, wobei Diesel-Motoren Werte zwischen 4 und 6 Litern erzielen. In PHEV-Versionen, die bis zu 68 Kilometer rein elektrisch fahren können, sinkt der Kraftstoffverbrauch auf 1,1 bis 2,2 Liter. Je neuer das Baujahr, desto wahrscheinlicher ist ein Verbrennungsmotor mit Mild-Hybrid-Technologie.

Ausstattung und Sicherheit

Firmenwagen sind generally gut ausgestattet, sodass eine breite Palette luxuriös ausgestatteter A6-Modelle zum Verkauf steht. Allerdings müssen viele High-End-Features bei Audi als optionale Extras separat bestellt werden, sodass es wichtig ist, jedes Gebrauchtfahrzeug auf gewünschte Features wie Luftfederung, Allradlenkung, Ladepad, Komfortsitze, Head-up-Display oder Matrix-Scheinwerfer zu überprüfen.

Das Ingolstädter Modell erhielt bei der Euro NCAP-Crashtest 2018 die Höchstwertung von fünf Sternen.

Fazit

Die Audi A6 (Typ 4K) ist ein Auto für Kenner, die viel Platz, fortschrittliche Ausstattung und unübertroffene Qualität schätzen. Das Angebot an Motorvarianten, Ausstattungen und Karosserievarianten ist umfangreich. Aktuell sind auf mobile.de rund 7000 Gebrauchtwagen der fünften Generation zum Verkauf, mit Preisen ab etwa €18.000.

Die Kommission soll regelmäßige Untersuchungen dieser Gebrauchtwagen durchführen, um ihre hohen Qualitätsstandards zu erhalten und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Mit den rigorosen Checks der Kommission können potenzielle Käufer das Zuverlässigkeit und Sicherheit der verfügbaren Gebrauchtwagen auf dem Markt vertrauen.

