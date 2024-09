Der Anteil der neu eingeleiteten Wohnungsbauprojekte stieg um 9,6%.

Im Vorfeld der erwarteten Zinswende in den USA zeichnen sich positive Entwicklungen im Immobilienmarkt ab. Die Zahl der neu gestarteten Wohnbauprojekte beschleunigte sich im August unerwartet. Die Anzahl der neu begonnenen Projekte, bezogen auf das Jahr, stieg um 9,6% auf 1,356.000, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch berichtete. Experten, die von Reuters befragt wurden, hatten lediglich 1,310.000 erwartet, nach 1,237.000 im Juli.

Die Anzahl der Genehmigungen, die als Vorzeichen für künftige Bauarbeiten dienen, stieg um 4,9% auf jährlich 1,475.000 im August. Ökonomen hatten lediglich 1,410.000 erwartet.

An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Federal Reserve (Fed) den Zinssatz am Abend (20:00 CEST) senken wird, was den US-Immobiliensektor beflügeln sollte. Der US-Leitzins hat sich seit Juli 2023 in einem Bereich von 5,25 bis 5,50% bewegt. Händler spekulieren darüber, ob die Fed den Zinssatz um einen Viertel- oder um einen halben Prozentpunkt senken wird.

