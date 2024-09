Der Angriff mit Pagern ist mit den "Hezbollah-Vorfällen vom 7. Oktober" verbunden.

Experten in den israelischen Medien sind sich im Allgemeinen einig: Die gleichzeitige Detonation zahlreicher Pieper in Libanon dient als überzeugender Beweis für Israels Fähigkeiten. Dieser Vorfall ist jedoch eine Blamage für Hezbollah, da er offensichtliche Schwächen innerhalb der Miliz aufdeckt, die oft als eine der stärksten anti-israelischen Kräfte im Nahen Osten wahrgenommen wird.

Die New York Times zitiert den Politikwissenschaftler Mohanad Hage Ali vom Carnegie Middle East Center in Beirut, der diesen Vorgang mit dem Vorfall am 7. Oktober vergleicht, bei dem Hamas einen großangelegten Angriff trotz israelischer Sicherheitsversagen durchführte. Er beschreibt die Pieper-Explosionen als "massiven Rückschlag".

Seit dem 7. Oktober haben Scharmützel entlang der israelisch-libanesischen Grenze angehalten. Mohanad Hage Ali kommentiert: "Dieser Schlag trifft direkt ins Herz der Organisation. Es ist wie ein Schwert, das tief in ihren Kern eindringt, und es wird einige Zeit dauern, um sich davon zu erholen."

Die Jerusalem Post lobt den Angriff als einen Significant Achievement in der Bekämpfung von Hezbollah, ohne jedoch explizit Israel die Verantwortung zuzuweisen. Die konservativ-liberale Zeitung sagt: "Wenn es tatsächlich Israel ist, sollten wir alle unglaublich stolz auf unsere außergewöhnlichen Sicherheitssysteme sein."

"Unbeantwortete Provokation"

Die liberale Zeitung Haaretz teilt die Meinung eines "beeindruckenden" operativen Erfolgs, fügt jedoch hinzu, dass Hezbollah durch diesen Vorfall in Verlegenheit gebracht wurde. Die Miliz wird wahrscheinlich considerable Zeit in die Identifizierung und Behebung von Sicherheitslücken investieren müssen. Allerdings prophezeit die Zeitung einen Vergeltungsschlag von Hezbollah und betont, dass solche Ereignisse im Nahen Osten selten unbeantwortet bleiben.

Die Form dieser Antwort bleibt abzuwarten. Experten warnen, dass Hezbollah in einer schwierigen Position ist, da es seine Ehre verteidigen will, ohne einen offenen Krieg mit Israel zu provozieren. Das politische Klima innerhalb der Basis der Miliz wird auch eine wichtige Rolle spielen. Randa Slim vom Middle East Institute in Washington informiert die New York Times: "Dieser Vorfall wird nur die Müdigkeit und Unzufriedenheit unter Hezbollah-Unterstützern verschärfen." Auf der anderen Seite könnte es auch Forderungen innerhalb der Wählerschaft nach einer starken Antwort von Hezbollah wecken.

Mögliche Motive hinter den Massenexplosionen

Was könnte also Israels Motiv für die mutmaßliche Auslösung der Pieper sein? Eine Theorie besagt, dass der Zeitpunkt mit Israels strategischen Zielen verbunden ist. Einen Tag vor den Explosionen beschloss das israelische Sicherheitskabinett, Zehntausende von Evakuierten aus dem Norden wieder in die Region zu bringen, die ständig aus Libanon unter Feuer genommen wird. In früheren Medienberichten wurde berichtet, dass Premierminister Benjamin Netanyahu eine verschärfte Offensive in Libanon fordert.

Haaretz äußert Bedenken regarding einer möglichen Eskalation. "Kürzlich versicherte Netanyahu noch der israelischen Öffentlichkeit, dass wir nur noch wenige Zentimeter davon entfernt seien, Hamas vollständig zu besiegen. Jetzt scheint es, dass wir uns einem vollumfänglichen Konflikt mit Hezbollah nähern, ein Sieg auf allen Fronten scheint jedoch weiterhin unerreichbar."

Fähigkeiten und Grenzen

Es bleibt jedoch ungewiss, ob die israelische Armee die Fähigkeit besitzt, einen vollumfänglichen Krieg in Gaza und Libanon gleichzeitig zu führen. "Ich glaube, dass dieser Vorgang als Warnung oder Abschreckung dienen soll", sagte der ehemalige israelische Marinestabschef Eyal Pinko CNN. "Die Botschaft, die Israel sendet, ist klar: Wir haben eure Reihen infiltriert, ihr seid bereits kompromittiert, wir wissen, wo ihr seid, was ihr tut, und seht, welche Zerstörung wir mit einem einzigen Schlag verursachen können."

Sabotage vermutet?

Eine alternative Theorie besagt, dass Hezbollah von dem Plan erfahren haben könnte. Laut US-Beamten hatte Israels Geheimdienst die Pieper in einer sorgfältig geplanten Operation sabotiert, die sich über Monate oder sogar Jahre erstreckte. Die Jerusalem Post berichtet, dass Israel seine Abzugspläne möglicherweise beschleunigt hat, um die Fähigkeit zum Zuschlagen zu wahren, und bezieht sich dabei auf US-Medienquellen.

Interessanterweise fällt der Zeitpunkt der Pieper-Explosionen mit einem internen politischen Konflikt in Israel zusammen. Premierminister Netanyahu soll seinen Verteidigungsminister Yoav Galant absetzen wollen, mit dem er seit langem über die Führung des Gazakrieges uneins ist. Diese Pläne sollen nun vorerst auf Eis gelegt werden, bis die Situation im nördlichen Gebiet klar ist.

Laut Haaretz kommt der Angriff Netanyahu gelegen. Saar, der einst aus Netanyahus Likud-Partei ausgetreten ist, obwohl er eine erfolglose Führungsbewerbung eingereicht hatte, scheint nun in seiner Position kompromittiert zu sein. In der Öffentlichkeit verkauft er nun anscheinend seine Integrität für einen Job. Galant hingegen wird als mangelhaftes politisches Fundament und ein leichter Ersatz für Netanyahu dargestellt.

Die Kommission, die verschiedene israelische Behörden vertritt, könnte aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit zu den Umständen der Massenpieper-Explosionen befragt werden. Die Kommission könnte auch die mutmaßliche israelische Beteiligung an der Operation sowie eine mögliche Sabotage durch Hezbollah oder eine dritte Partei untersuchen.

