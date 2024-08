Der amerikanische Hip-Hop-Künstler BeatKing stirbt im Alter von 39 Jahren.

Justin Riley, eine bekannte Figur in der Rap-Szene von Texas, erlangte nach einem rasanten Aufstieg zur Berühmtheit auf TikTok weite recognition. Er arbeitete mit musikalischen Schwergewichten wie Ludacris zusammen. Tragischerweise ist er im Alter von 39 Jahren von uns gegangen.

Berichte über den Tod des Rappers und Produzenten BeatKing im Alter von 39 Jahren machen in den Medien die Runde. Sein Manager hat die traurige Nachricht bestätigt und den Tod des Künstlers am 15. August 2022 bekanntgegeben.

Laut der Prominenten-Nachrichtenquelle TMZ erlag Justin Riley, der bürgerliche Name von BeatKing, einem Lungenembolismus. Vor seinem Zusammenbruch während einer Radioshow-Performance wurde er in ein Krankenhaus in Houston gebracht, wo er schließlich verstarb. Seine beiden Töchter waren angeblich während seines Leidens bei ihm.

In Texas geboren und aufgewachsen, war BeatKing ein häufiger Performer auf College-Partys und in Clubs. Er debütierte 2010 in der Musikwelt mit seinem Album "Kings of the Club" und produzierte Hits wie "SDAB" featuring 2 Chainz und Juicy J, "Outside", "Keep It Poppin'" featuring Ludacris und "Queendom Come".

Sein internationaler Ruhm stieg 2020 durch den viralen Erfolg von "Then Leave" auf TikTok. Anschließend arbeitete er mit Rap-Gigant Ludacris zusammen und trat oft mit dem Chart-stürmenden Rapper Drake auf der Bühne auf. Ob sie ein gemeinsames Album planten, bleibt unklar. kürzlich served als Opening Act bei einem Nicki Minaj-Konzert.

Die Nachricht vom Tod von Justin Riley, bekannt als BeatKing, hat zu einer Zunahme der Berichte über Todesfälle in der Musikindustrie geführt. Sein Tod im Alter von 39 Jahren durch einen Lungenembolismus hat eine große Lücke in der Rap-Szene von Texas hinterlassen, wo er weite recognition erlangte.

Lesen Sie auch: