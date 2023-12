Straßen - Der ADAC warnt vor starkem Verkehr am Freitag und Samstag

Autofahrer sollten sich vor den Feiertagen auf starke Staus und Staus in Hessen einstellen. Der ADAC Hessen-Thüringen teilte am Mittwoch in Frankfurt mit, dass auf vielen wichtigen Reiserouten wie der A5 vor allem am Freitag und Samstag (22.-23. Dezember) mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen sei. In diesen Tagen prallen Weihnachts- und Berufsverkehr aufeinander und auch Hessen ist als Transitland von einem hohen Transitverkehrsaufkommen betroffen.

Mit Erleichterungen auf den Straßen ist erst am Heiligabend (24. Dezember) zu rechnen. Nach Prognosen des ADAC wird der Rückreiseverkehr voraussichtlich am Dienstagnachmittag (26.12.) beginnen, jedoch vor allem nach dem Feiertag am Mittwoch (27.12.) für starken Verkehr sorgen. Große Baustellen auf der A3 zwischen Medenbach und Raunheim im Rhein-Main-Gebiet sollen abgerissen werden und die Salzbachtalbrücke in Wiesbaden ist teilweise offen, was sich positiv auswirken könnte.

Traffic Club empfiehlt, vor der Fahrt die aktuelle Verkehrslage zu prüfen, um Staus zu vermeiden. Zusätzlich sollte das Auto winterfest gemacht werden. Um die Wartezeit in der Kälte zu verlängern, kann es hilfreich sein, eine Thermoskanne mit Tee und eine Decke dabei zu haben.

Quelle: www.stern.de