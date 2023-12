Der 6-Punkte-Sieg von Union lindert die Schmerzen in der ersten Saisonhälfte

Apropos Abstiegskampf, es gibt tatsächlich einen Abstiegskampf: Nach einer desaströsen ersten Halbzeit wachte Union Berlin rechtzeitig auf, um gegen den direkten Rivalen FC Köln anzutreten. Die Steelers verlassen dank großer Punkte die Abstiegszone, und für Efze-Trainer Steffen Baumgart wird die Luft immer dünner.

Der 1. Köln erlitt zum Jahresende den nächsten schweren Schlag und stürzte unter Cheftrainer Steffen Baumgart in eine tiefere Krise. Köln verlor im Untergrundduell mit Union Berlin 0:2 (0:0) und verbrachte den Winter auf dem Abstiegsplatz der Bundesliga. Für Baumgart könnte es sein letztes Spiel an der Seitenlinie des FC mit seiner alten Liga sein.

Benedict Hollebach (56.) und David Fofana (78.) erzielten die Tore für die Berliner, die nach einer trüben Hinrunde eine Verschnaufpause einlegen und mit drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz in die Weihnachtspause gehen. Doch in Köln schrillen nach nur zwei Siegen in 16 Spielen die Alarmglocken; Geschäftsführer Christian Keller hat es vermieden, vor dem Spiel ein klares Bekenntnis zum Trainer abzugeben – Baumgart war zwar schon lange tapfer, aber kein Grund, weiterzumachen. Anstellung.

„Die Situation, die wir jetzt haben, bedeutet, dass es ums Coaching geht“, sagte Baumgart vor dem Spiel. Der Befreiungsversuch gelang ausgerechnet in seiner Wahlheimat Kopenic – Köln war zwar von Beginn an aktiver, ließ aber zunächst einen klaren Abschluss vermissen.

Gewerkschaftsführung kommt aus dem Nichts

Die Gäste kontrollierten das Spiel durch Ballbesitz und Berlin, da Stürmer Sheraldo Becker aus disziplinarischen Gründen fehlte, stand kompakt und wartete auf einen Konter. Ein Distanzschuss von Kölns Eric Martel (Nr. 27) flog über das Tor.

Vier Tage nach der 0:3-Niederlage in Bochum kam es kaum zu Angriffen der Köpenik-Mannschaft und bis zur Halbzeit gab es keine Anzeichen von Aufbegehren oder Spieldenken. Nach einem Gegentor der Kölner hatte die Mannschaft von Cheftrainer Nenad Bjelica ihre erste Chance, doch Kevin Behrens verfehlte eine Flanke nur knapp (39.).

Bald darauf verspielten die Gäste ihre Führung: Denis Hossein Basic und Jan Tillmann punkteten aus kurzer Distanz, Frederic Lenno parierte zwei Mal stark (43.). Auch nach der Pause drängten die Gäste weiter nach vorne, ein Kopfball von Davie Selke an Lenno vorbei (51.), scheiterte jedoch.

Anschließend gingen die Kopenniks unerklärlicherweise in Führung: Hollebach erhielt im Strafraum einen Pass von Kevin Volland und feuerte einen wuchtigen Schuss über die Latte. Anschließend feuerte Baumgart seine Mannschaft im T-Shirt nach vorne, wobei die Kölner kräftig rannten. Alex Kral leistete sich einen knappen Fehler (72.). Auch danach ließ Union mehrere Konterchancen aus – bis Fofana traf.

Quelle: www.ntv.de