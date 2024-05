Denkanstoß: Intelligente WNBA-Besitzer werden Investitionen in Spieler in Betracht ziehen

Die weit verbreitete Empörung in den Medien über die ungleiche Bezahlung im Profibasketball hat viele Menschen, darunter auch mich, aufgeschreckt, die sich über das anhaltende geschlechtsspezifische Lohngefälle aufregen. Präsident Biden äußerte kürzlich seine Besorgnis über die ungleiche Bezahlung von Frauen im Sport. Dieses Problem ist jedoch nicht neu - seit den Anfängen der WNBA mussten Spielerinnen ins Ausland gehen, um mehr Geld zu verdienen, manchmal sogar mehr als in der WNBA. Brittney Griner von den Phoenx Mercury ist ein Beispiel dafür, denn sie musste in Europa, Asien und Australien spielen, um ihr WNBA-Einkommen aufzubessern. Doch seit die Covid-19-Pandemie, wirtschaftliche Rezessionen und politische Unruhen diese Möglichkeiten weniger lukrativ machen, wird dem Lohngefälle zwischen Männern und Frauen im Profibasketball endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Interessanterweise scheint sich die Öffentlichkeit mehr mit diesem Thema beschäftigt zu haben, als Caitlin Clark, eine heterosexuelle, weiße Frau, im NCAA Women's Basketball Draft 2022 als erste Wahl ausgewählt wurde. Die Leute konnten nicht aufhören, Memes zu teilen und ihre Empörung zum Ausdruck zu bringen - aber hätten sie sich auch so sehr darum gekümmert, wenn Kamilla Cardoso, eine Schwarze Frau, als erste ausgewählt worden wäre? Oder wenn Rickea Jackson, ebenfalls eine schwarze Frau, die erste Wahl gewesen wäre? Und die Reaktionen auf Angel Reese, die siebte Wahl, die weniger Geld als Clark erhielt, zeigen, dass Frauenfeindlichkeit in der Sportwelt immer noch existiert. Trotz Clarks angeblichem Verdienst von 3,4 Millionen Dollar haben viele Leute Reese als "klassenlos" und "gewalttätig" angegriffen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit auch die NBA-Spieler mit niedrigen Löhnen und einem Mangel an Arbeitsschutz und Renten zu kämpfen hatten. Damals waren die weißen Teambesitzer und Sportjournalisten gegen höhere Verträge für die Spieler. Sie behaupteten, dass die NBA wegen der steigenden Spielergehälter bankrott gehen würde und dass die überwiegend weiße Fangemeinde der Liga mit der zunehmenden Zahl schwarzer Spieler unzufrieden sein würde. In den späten 1970er Jahren war dieses Narrativ des Niedergangs zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden. CBS verschob oft die Übertragung wichtiger NBA-Spiele, und die Liga wurde sogar als "ein Haufen hochbezahlter, drogenschnüffelnder schwarzer Typen" bezeichnet.

Der frühere NBA-Kommissar David Stern wendete jedoch das Blatt, indem er das Schwarze in der NBA anerkannte und herausfand, wie man ein größeres Publikum anziehen kann. Heute haben die NBA-Spieler Gewerkschaften, die ihre Rechte schützen, und die Liga ist vielfältiger und beliebter als je zuvor.

Auch die Popularität des Frauenbasketballs an den Colleges hat zugenommen. Die Fernseheinschaltquoten für die Saison 2023-2024 stiegen um 60 %, und in diesem Jahr war das Big-Ten-Basketballturnier der Frauen zum ersten Mal überhaupt ausverkauft. Das NCAA-Meisterschaftsspiel der Frauen hatte sogar mehr Zuschauer als das Titelspiel der Männer. Wenn die Geschichte der NBA ein Hinweis darauf ist, dass Investitionen in den Frauenbasketball und seine Spielerinnen zu einem größeren Marktanteil und Erfolg für die Teambesitzer führen könnten. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Aufbau eines Produkts die Fans anzieht, und hoffe, dass bald Investitionen und strategische Entscheidungen getroffen werden, um die Situation im Frauenbasketball zu verbessern.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com