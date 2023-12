Schulaktion - Den Weltrekord herausfordern: Tausende silberne Sterne auf der Michaelisbrücke

Und sie haben es geschafft: In den vergangenen Monaten haben Hamburger Schüler Tausende Joghurtbecherdeckel gesammelt, daraus Sterne gebastelt und einen neuen Weltrekord aufgestellt. Silberne Sterne wurden am Dienstag an Laternen aufgehängt, um die Michaelisbrücke in der Hamburger Innenstadt zu beleuchten, wie die Schulbehörde mitteilte. Um den neuen Weltrekord aufzustellen, mussten Kinder mehr als 18.800 silberne Sterne erschaffen und aufhängen.

Die Silver Stars wurden übrigens nach der Veranstaltung nicht weggeworfen, sondern zum Recycling verkauft. Gewinne und sonstige Spenden von Unternehmen und Privatpersonen werden dem Kinderhospiz Sternenbrücke gespendet. Wer möchte, kann Sterne basteln und dort aufhängen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de