Champions League - Den Spielern von Eintracht Frankfurt droht das Aus: nur 1:1 gegen Benfica

Den Fußballern von Eintracht Frankfurt droht das Ausscheiden aus der Gruppenphase der Champions League. Der drittplatzierte Bundesligist kam am Donnerstagabend zu Hause gegen Benfica Lissabon trotz Führung nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Laura Fregon verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter und es wurde erwartet, dass sie gewinnt.

Die Schweizer Nationalspielerin Geraldine Rutler brachte Frankfurt in der 28. Minute in Führung, als er einen Steilpass von Fregon erhielt und den linken Eckstoß verfehlte.Benfica glich in der 71. Minute durch den eingewechselten Brasilianer Nycole Raysla aus. Die Hausherren dominierten das Spiel vor 10.200 Zuschauern im Deutsche Bank Park lange Zeit, vergaben jedoch zahlreiche Torchancen und wurden dafür bestraft.

Die Hessen verloren nach der 0:1-Niederlage vor einer Woche in Portugal den direkten Vergleich mit ihren Konkurrenten, liegen mit vier von sechs Spielen hinter dem Titelverteidiger Barcelona und bleiben in der Gruppe-A-Wertung Zweiter. Frankfurt bleibt drei Punkte hinter dem drittplatzierten Benfica. Nur die beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale der Spitzengruppe.

Quelle: www.stern.de