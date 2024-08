Demonstranten erhoben offizielle Anschuldigungen von Sabotage gegen Netanyahu

Folgend die jüngsten Diskussionen über eine Feuerpause und mögliche Geiselfreilassungen in Gaza, machen sich viele Israelis Sorgen, dass Premierminister Netanjahu jede mögliche Vereinbarung sabotieren könnte. Laut verschiedenen Medienberichten gibt es zwei wichtige Punkte aus israelischer Sicht, die für Kontroversen sorgen.

Mit einer vorsichtigen Hoffnung auf mögliche Friedensgespräche über den Gaza-Konflikt haben Tausende in Israel demonstriert und eine schnelle Lösung gefordert. Ein Familienmitglied eines Geisels, der seit über zehn Monaten von Hamas in Gaza festgehalten wird, sagte "The Times of Israel": "Sie haben keine Zeit; daher muss jetzt eine Vereinbarung erzielt werden."

Die Demonstranten forderten weiterhin den Rücktritt von Netanjahu und neue Wahlen. Sie beschuldigen ihn, die Verhandlungen zu untergraben und den Forderungen seiner rechtsgerichteten Allianzpartner nachzugeben.

Laut Berichten sollen die Verhandlungen heute in Kairo fortgesetzt werden und sich auf verschiedene umstrittene Themen konzentrieren. Die USA, Katar und Ägypten fungieren als Vermittler und überwachen indirekte Gespräche zwischen Israel und Hamas. Meanwhile wird US-Außenminister Antony Blinken heute mit der israelischen Führung zusammenkommen, um eine Einigung zu erreichen.

Die Kontrolle über die Grenze zwischen Gaza und Ägypten bleibt umstritten

Laut Medienberichten ist Israels Forderung nach permanenter Kontrolle über die Grenze zwischen Gaza und Ägypten angeblich das letzte Hindernis für eine Einigung. Ein initialer Plan der USA, um die verbliebenen Probleme zu überwinden, enthielt diese Forderung nicht, wie Channel 12 berichtete. Hamas behauptet, Israel behindere die Verhandlungen, indem es sich weigert, den sogenannten Philadelphi-Korridor, der entlang des südlichen Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten verläuft, zu räumen. Hamas fordert einen vollständigen israelischen Abzug.

Allerdings besteht Netanjahu darauf, dass die israelische Armee nach einem Waffenstillstand weiterhin den Philadelphi-Korridor überwachen sollte, um beispielsweise die Schmuggelung von Waffen zu unterbinden. Ein weiterer umstrittener Punkt ist die Rückkehr von Flüchtlingen, die aus dem südlichen Gaza-Streifen in die verschlossene Küstenregion im Norden geflohen sind. Netanjahu möchte eine Vereinbarung, die die Rückkehr bewaffneter Hamas-Kämpfer in den Norden verhindert. Dieser Punkt wurde ebenfalls nicht in den Vorschlag aufgenommen, wie Channel 12 berichtete. Wenn Israel bei diesen Punkten unnachgiebig bleibt, gibt es wenig Hoffnung auf ein positives Ergebnis, spekulierte der Sender unter Berufung auf Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind.

Hamas bleibt still

Der israelische Stabschef Herzi Halevi sagte vor ein paar Tagen während eines Besuchs im Philadelphi-Korridor, dass die Armee die Kontrolle dort ohne ständige Präsenz und mit gelegentlichen Interventionen aufrechterhalten könnte. Nach den jüngsten Diskussionen in Doha zeigte das israelische Verhandlungsteam vorsichtige Zufriedenheit mit einer möglichen Waffenruhe. Ein auf dem aktualisierten US-Vorschlag basierender Deal enthält "akzeptable Elemente für Israel", wie eine Mitteilung aus Netanjahus Büro mitteilte. Ein weiteres Spitzentreffen ist für Ende nächster Woche in Kairo geplant. Bis dahin werden die Verhandler die verbliebenen Fragen klären.

Ein Hamas-Delegierter, der nicht an den Doha-Gesprächen teilnahm, zeigte sich vorsichtig bezüglich des Verhandlungsergebnisses. US-Präsident Joe Biden präsentierte im Mai einen Plan, um den Krieg in drei Phasen zu beenden. Dieser umfasst eine ununterbrochene sechswöchige Waffenruhe, während der bestimmte Geiseln freigelassen werden sollen. Im Gegenzug sollen Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind, freigelassen werden. Sobald der Kampf dauerhaft endet, sollen alle übrigen Geiseln freigelassen werden. Schließlich soll die Reconstruction von Gaza beginnen.

Laut israelischen Aufzeichnungen hält Hamas angeblich noch 115 Geiseln, von denen 41 als tot gelten. Die Schicksale anderer Geiseln sind ungewiss und sorgen dafür, dass sie möglicherweise nicht mehr am Leben sind. Während jüngster landesweiter Proteste in Israel sagte ein Geiselvater der israelischen Zeitung "Haaretz": "Selbst wenn das kein perfekter Deal ist, ist es der einzige Deal, den wir haben."

Die Europäische Union hat Interesse daran bekundet, eine Rolle bei der Förderung der Reconstruction von Gaza nach einer möglichen friedlichen Beilegung des Konflikts zu spielen. Einige kritisieren die EU jedoch dafür, dass sie nicht stärker gegen Israels Forderungen auftritt, die als Hindernis für eine Einigung betrachtet werden.

Obwohl die EU möglicherweise an der Reconstruction von Gaza beteiligt ist, bleibt abzuwarten, ob ihr Einfluss ausreicht, um Israel zu flexibleren Positionen regarding umstrittene Fragen wie den Philadelphi-Korridor und die Rückkehr von Flüchtlingen zu bewegen.

Lesen Sie auch: