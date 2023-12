Dekonstruierte Kampfszene eines Künstlers offenbart Kämpfe des Unterbewusstseins

Der Kampf ist Teil eines fesselnden 14-minütigen Films mit dem Titel "Ruthless Logic", der eine Kombination aus Zeitlupen, Nahaufnahmen und Überkopfaufnahmen verwendet, um die Technik der chinesischen Kampfkünste zu zeigen.

Das Hin und Her der Kämpfer ist eine ausdrückliche Anspielung auf klassische Kung-Fu-Filme aus Hongkong. Die Regisseurin des Projekts, die in New York lebende Künstlerin Xavier Cha, sagte jedoch, dass sie absichtlich auf einige der typischen Tropen des Filmgenres verzichtete.

Anstelle der schnellen, synkopischen Bewegungen und der verstärkten Soundeffekte, die die Zuschauer von Kampfszenen gewohnt sind, entschied sich Cha für Momente anmutiger, langsamer Choreografien und einen hypnotischen Track des elektronischen Musikproduzenten Lafawndah. Aufnahmen, die auf die gespannten Sehnen und pulsierenden Adern der Kämpfer fixiert sind, sorgen dafür, dass dabei keine Intensität verloren geht.

"Ich verwende Kampfsport - oder den Apparat des Genres - und dekonstruiere ihn, um verschiedene Reaktionen hervorzurufen", sagte Cha gegenüber CNN am Studioset von "Ruthless Logic".

"Normalerweise gibt es einen Höhepunkt [in Kung-Fu-Kampfszenen], der benutzt wird, um diese Standardreaktion zu bekommen, also gehe ich einfach dagegen an."

"Ich wollte die typischen Reaktionen auf Action- oder Kampfszenen unterbrechen - den typischen Nervenkitzel", fügte sie später in einer E-Mail hinzu.

"Es gibt einen 'befriedigenden' Rhythmus und ein Tempo für konventionelle Kampfszenen, die dem Zuschauer genau das geben, was sie beabsichtigen - einen Höhepunkt emotionaler Spannung, wie die Vorfreude auf eine Achterbahnfahrt.

"Es ist eine sehr vorhersehbare Formel oder ein Handlungsbogen. In 'Ruthless Logic' spiele ich auf diese traditionellen Handlungsbögen an, verweigere aber die erwarteten emotionalen Reaktionen. Stattdessen spürt man einen hypnotischen oder wellenartigen Verlauf."

Untergrabung von Traditionen

Als Spezialist für experimentelle Performance-Kunst hat sich Cha in seiner Arbeit auf Ideen wie menschliche Form, Emotion und Körperlichkeit konzentriert.

Zu ihren früheren Arbeiten gehören "Abduct", ein beunruhigender Kurzfilm, in dem die in einem klinischen Labor gefangenen Figuren mit widersprüchlichen Gefühlen ringen, und "Body Drama" im Whitney Museum of American Art, bei dem Schauspieler mit am Körper befestigten Kameras auftraten, die den Zuschauern nur ihr Gesicht zeigten.

Sie gibt zu, dass sie bis vor kurzem mit Kung-Fu-Filmen kaum vertraut war, doch dies ermöglichte es ihr, eine Kampfszene aus einer neuen Perspektive zu konstruieren - oder zu dekonstruieren.

"Ich fühle mich sehr wohl, weil es so ungewohnt ist", sagte sie. "Das ist der Punkt. Ich will eine ganz andere Herangehensweise, denn ich habe keine Ahnung, was an einem Kampfsport-Set passiert. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was die Leute erwarten.

Die Stars des Films, Rafael Reynoso und German Cheung, kombinieren in ihrer Performance Kampfsportarten wie Wing Chun und Tai Chi mit Elementen des Tanzes.

Chas Projekt brachte auch ein großes Team von Kameraleuten, Beleuchtungsspezialisten und Kampfregisseuren zusammen, das in der Nachbearbeitung mit CGI ergänzt wurde. Am Set verwendete sie typische Actionfilmtechniken wie Drahtarbeit und "Bullet-Time"-Effekte.

Doch viele ihrer Filmmethoden unterlaufen die Traditionen der Branche und führen den Zuschauer an überraschende Orte. Einige der Kampfszenen erinnerten dabei an ein Videospiel, so Kwan Pun Leung, ein Kameramann aus Hongkong, der bei dem Projekt als Kameramann fungierte.

"Manchmal, wenn in Videospielen der Held den Bösewicht schlägt, kann man diese Bewegung wiederholen", sagte Kwan in einem Telefoninterview. "Man kann sie wiederholen (und) man kann von einer Totale auf einen bestimmten Teil zoomen - mit einem anderen Winkel oder einem anderen Körperteil - um es zu übertreiben."

"Aber wir haben es anders gemacht. Wenn wir reingezoomt haben, sind wir zu einem unwichtigen Teil des Körpers gegangen. Das hilft den Zuschauern, aus der Szene herauszukommen ... aus dem Drama herauszuspringen und sich etwas anderem bewusst zu werden, was ihnen hilft, das zu überdenken, was sie gewohnt sind, in das sie hineingezogen werden."

Eine 'innere unterbewusste Welt'

Cha schuf das Projekt speziell für eine Ausstellung in Hongkong, einer Stadt, deren Kung-Fu-Filmindustrie internationale Aufmerksamkeit erregte, als Bruce Lee das Genre in den 1970er Jahren populär machte.

Ruthless Logic", das derzeit in der Empty Gallery, einem Raum für experimentelle Kunst, ausgestellt wird, ist laut dem Direktor der Galerie, Stephen Cheng, in diesem historischen Kontext von besonderer Bedeutung.

"Darin steckt so viel von der Identität Hongkongs", sagte er am Set des Films. "Kung-Fu-Filme sind in Hongkong eine aussterbende Industrie, daher bedeutet es mir sehr viel, dies zu tun.

Cheng rekrutierte einige der Top-Talente der Branche - darunter Leung und den Kampfchoreographen Jack Wong -, um das lokale Know-how beim Drehen von Kampfsportfilmen zu nutzen.

"Ich habe wirklich verstanden - wenn wir die Kämpfer vor der Kamera beobachten -, dass es sich nicht um einen gefälschten Kampf handelt, auch wenn es keinen Kontakt gibt. Es geht nur um die Absicht. Die beste Leistung, die ein Kämpfer erbringen kann, ist die volle Absicht bei jeder Aktion und jedem Moment", fügte Cheng hinzu.

"Für mich ist die Botschaft, dass wir nur gegen diejenigen kämpfen, die wir lieben. Ein echter Kampf erfordert viel Sensibilität und Intelligenz und vor allem Sorgfalt. Letztendlich ist jeder Kampf ein Kampf mit sich selbst."

Für die Regisseurin Cha erforscht der Film auch - in ihren Worten - "was es bedeutet, ein bewusster Mensch mit einer physischen Form zu sein."

Die Künstlerin beschreibt die Kulisse, die Kämpfer und die Kampfszenen des Films als Metaphern für die inneren Kämpfe der Menschen: "All das soll die innere, unterbewusste Welt von jemandem sein", sagt sie.

"Ich hoffe, der Zuschauer kann sich mit dieser Person identifizieren, die tagträumt und in ihren Kopf eindringt - ein seltsamer und surrealer Raum, der eine Art träumerisches Inneres eines Menschen darstellt", so Cha.

"Es ist ein bisschen schizophren, aber auch vage, als würde man sich an die Details, die Logik oder die Physik eines Traums erinnern ... Die Logik innerhalb eines Traums hat eine perfekte Zerbrechlichkeit, wie ein Balanceakt. Ich wollte diese seltsame, unbewusste 'rücksichtslose Logik' darstellen."

"Ruthless Logic" ist bis zum 2. Juni in der Empty Gallery in Hongkong zu sehen. Das Video oben ist ein zweiminütiger Ausschnitt aus dem Film.

Quelle: edition.cnn.com