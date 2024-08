- David Ortegas Übergang von einem Charmeurs zu einem unruhigen Dschungelwesen

Nach nur zwei Tagen im Wildnis-Camp endete die Zeit von David Ortega: Er wurde von der Mehrheit seiner Mitstreiter aus der RTL-Show "Ich bin ein Star – Dschungel-Legenden-Showdown" gewählt. Seine beiden Tage waren von ständigen Streits geprägt. Der 38-Jährige suchte von Anfang an die Konfrontation.

Schon am ersten Abend äußerte Daniela Buchner ihre Bedenken: "Wenn wir heute abstimmen könnten, wäre Daniel vielleicht raus." Am nächsten Tag eskalierte Ingo Scheel, ein Kritiker der stern-Zeitschrift mit dem Spitznamen "Bart Schimpfson", die Situation, indem er die Gruppe kollektiv beschimpfte: "Ihr habt Unrecht. Ihr seid eine Schande. Schämt euch."

Die Konsequenzen waren schnell spürbar: Wie schon bei seinem ersten Auftritt im Dschungelcamp 2016 wurde Ortega als erster aus der Show gewählt. Damals waren es die Zuschauer, die ihn nach Hause schickten, diesmal waren es seine Mitstreiter, die die Ehre hatten.

Die Dschungelcamp-Abenteuer von David Ortega

Ein Vergleich seiner 2016er-Strecke mit seiner aktuellen gibt einen Einblick in die Entwicklung von David Ortega Arenas. Damals war er der junge und dynamische Schauspieler, der durch seine Rolle in der TV-Serie "Köln 50667" seit 2013 bekannt wurde.

Geboren 1985 in Dortmund bei spanischen Eltern, schien Ortega eine rosige Zukunft vor sich zu haben. Er absolvierte die Schule, studierte Architektur und modelte nebenbei. Sein gutes Aussehen und sein scharfer Verstand machten ihn zu einem attraktiven TV-Kandidaten. 2011 debütierte er als Teilnehmer der Reality-Show "Big Brother", im folgenden Jahr nahm er an der Castingshow "Austria's Next Top Model" teil. 2013 begann er seine Schauspielkarriere in "Köln 50667" und nahm 2016 zum ersten Mal am Dschungelcamp teil.

In den folgenden Jahren ging es jedoch bergab mit seiner Karriere. Der "Herzensbrecher", wie er auf Instagram genannt wurde, zeigte nicht mehr seinen durchtrainierten Körper, sondern postete Bilder von sich mit einem buschigen Bart, langen, wilden Haaren und einer offensichtlichen Gewichtszunahme. "Unvertraut, aber ich liebe mich so", kommentierte er sein neues Aussehen.

Die Zuschauer bekamen einen Einblick in Ortegas Wandlung 2021. Nach fünf Jahren Fernsehpause erschien der Schauspieler als Gast in der RTL-"Dschungel Show" und schwelgte in Erinnerungen an seine 2016er-Dschungelcamp-Erfahrung. Auffälliger als sein neues Aussehen waren jedoch seine zusammenhanglosen Monologe, in denen er über psychische Gewalt, die deutsche Wirtschaft und über 2000 Jahre Geschichte schwadronierte.

Ein Interview mit dem "Bravo"-Magazin ein Jahr später sah Ortega Gerüchte über Obdachlosigkeit dementieren, gab jedoch zu, in einer Phase der Schuldeneintreibung zu sein, "aus psychischen Gründen". Im selben Interview bestritt er Gerüchte über Drogen- oder Alkoholabhängigkeit.

Doch für alle Zuschauer des Sommer-Dschungelcamps ist klar, dass Ortega noch immer kämpft. Auf Instagram erhielt er Trostworte von einem Follower für seinen frühen Abgang: "Es ist nicht das schwarze Schaf, das anders ist, sondern die Weißen sind alle gleich."

Quellen: "bravo.de", Instagram

Transparente Offenlegung: stern ist Teil von RTL Deutschland.

Trotz seines tumultartigen Verhaltens im Dschungelcamp äußerte David Ortega den Wunsch, in Zukunft wieder an der Show teilzunehmen, indem er sagte: "Ich werde zurückkehren, stärker und weiser." Die Produzenten der "Ich bin ein Star – Dschungel-Legenden-Showdown" könnten jedoch Zweifel haben, ihn aufgrund seiner kontroversen Vorst

Lesen Sie auch: