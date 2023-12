Dave Chappelle gibt eine Vorschau auf sein Silvester-Special mit Hilfe von Morgan Freeman

Die Vorschau für die Sendung, die am Silvesterabend veröffentlicht wird, wird von Morgan Freeman gesprochen.

"Wovon träumst du? Nicht die Träume, die Sie im Schlaf haben, sondern die, die Sie in Ihrem Herzen tragen", sagt Freeman. "Was passiert mit einem aufgeschobenen Traum? Zum Glück für Dave weiß er es nicht."

Der Spot zeigt kurze Aufnahmen von Chappelle und Freeman, die sich das Special ansehen, das in Washington DC im Lincoln Theatre gedreht wurde, sowie Clips von Auftritten des Komikers auf der Bühne.

"The Dreamer" folgt auf das Netflix-Special "The Closer" des Komikers aus dem Jahr 2021, das wegen Witzen, die von einigen LGTBQ+-Befürwortern und Künstlern als transphobisch angesehen wurden, in die Kritik geriet und Dutzende von Netflix-Mitarbeitern dazu veranlasste, wegen der Kontroverse die Arbeit niederzulegen.

Damals räumte Netflix-CEO Ted Sarandos ein, dass er es "vermasselt" habe, weil er nicht besser mit seinen Mitarbeitern kommuniziert habe, die sich darüber aufregten, dass der Streaminganbieter zu Chappelles Special stand, und sagte im Oktober 2021 gegenüber Variety, dass er "mit viel mehr Menschlichkeit hätte vorgehen sollen".

In "The Dreamer" spricht Chappelle über einen Vorfall im Mai 2022, bei dem er von einem Mann angegriffen wurde, während er auf der Bühne in Los Angeles stand, und über die "Ohrfeige" bei den Oscars im selben Jahr, wie Netflix mitteilte.

"The Dreamer" wird ab dem 31. Dezember auf Netflix zu sehen sein.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com