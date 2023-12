Dauerbrenner Rich Strike verblüfft das Publikum und gewinnt das 148. Kentucky Derby

Das Pferd ging mit einer Quote von 80:1 in das Rennen - der größte Long-Shot in dem 20 Pferde umfassenden Feld. Rich Strike begann die Derbywoche als Ersatzpferd und wurde erst am Freitag in das Feld aufgenommen, als ein anderes Pferd aus dem Rennen ausschied.

"Wir sind mit einem Gebet hierher gekommen", sagte Trainer Eric Reed auf einer Pressekonferenz nach dem Rennen. "Jeder, der in diesem Geschäft ist, kann vom Blitz getroffen werden."

Als die Pferde in die Zielgerade des Rennens einbogen, lag Rich Strike in der Mitte des Feldes, doch in den letzten Sekunden des Rennens zog er an den Spitzenreitern und Wettfavoriten Epicenter und Zandon vorbei.

Epicenter und Zandon belegten den zweiten bzw. dritten Platz.

Reed sagte, sein Team sei ein paar Tage vor dem Derby nach Louisville gereist, um sich auf das mögliche Szenario vorzubereiten, dass das Pferd am Rennen teilnehmen würde, während es noch den Status eines Ersatzpferdes hatte. Rich Strike begann mit dem Training "entgegen aller Erwartungen, niemand dachte, dass wir es schaffen würden", so Reed.

Am Freitag, einen Tag vor dem Rennen, gaben die Verantwortlichen bekannt, dass ein anderes Pferd, Ethereal Road, ausfiel und Rich Strike dabei war.

"Ich konnte nicht einmal atmen", sagte Reed.

"Das ist ... der Grund, warum wir alle so etwas tun. Denn wir sollten eigentlich nicht hier sein, aber ich wusste, dass dieses Pferd die Strecke liebt und das ganze Jahr über so gut trainiert hat", sagte er nach dem Rennen. Dies ist Reeds erstes siegreiches Pferd in diesem Derby.

Der venezolanische Jockey Sonny Leon, der sein erstes Kentucky Derby bestritt, steuerte Rich Strike zum Überraschungssieg und zur Siegerprämie von 1,86 Millionen Dollar.

"Ich war aufgeregt", sagte Leon über seine Gefühle vor dem Rennen. "Niemand kennt mein Pferd so gut wie ich."

Rich Strike ist laut der Website des Derbys im Besitz von RED TR-Racing, LLC .

Das Derby wird als "Greatest Two Minutes in Sports" bezeichnet - eine Anspielung auf die ungefähre Renndauer - und ist das erste Rennen der begehrten Triple Crown des US-Pferderennsports , zu der auch die Preakness Stakes und die Belmont Stakes gehören.

Die nächste Etappe der Triple Crown wird am 21. Mai in Baltimore, Maryland, ausgetragen.

Der Wettbewerb war in diesem Jahr ohne den Trainer Bob Baffert offen, der für zwei Jahre von Churchill Downs gesperrt wurde, nachdem Medina Spirit, der im vergangenen Jahr als Erster die Ziellinie überquerte, später positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurde. Medina Spirit starb unerwartet im Dezember.

Baffert behauptete, dass eine Salbe, die zur Behandlung von Dermatitis verwendet wird, den positiven Test verursacht haben könnte.

Der ursprüngliche Zweitplatzierte dieses Rennens, Mandaloun, wurde zum Sieger erklärt.

Quelle: edition.cnn.com