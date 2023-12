Das Weiße Haus erklärt, dass es keinen größeren Konflikt anstrebt, nachdem US-Hubschrauber Houthi-Boote im Roten Meer versenkt und die Besatzungen getötet haben

Die Hubschrauber versenkten die Boote und töteten die Menschen an Bord. Damit töteten die USA zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Spannungen Anfang des Jahres Mitglieder der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellengruppe, die im Roten Meer Handelsschiffe angreift.

Die USA haben direkte Angriffe auf die Gruppe im Jemen vermieden, um eine weitere Eskalation der Krise zu vermeiden. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sagte jedoch am Sonntag, dass die USA weiterhin in Selbstverteidigung handeln würden.

"Wir wollen keinen weiteren Konflikt in der Region und wir wollen keinen Konflikt mit den Houthis. Das beste Ergebnis wäre, wenn die Houthis diese Angriffe einstellen würden, wie wir immer wieder deutlich gemacht haben", sagte John Kirby auf ABC News.

Vier kleine Boote aus "von den Houthis kontrollierten Gebieten im Jemen" griffen die Maersk Hangzhou am Samstag mit Kleinwaffen an und versuchten, das Handelsschiff zu entern, heißt es in einer Erklärung des US-Zentralkommandos, das hinzufügte, ein Sicherheitsteam an Bord habe das Feuer erwidert.

CENTCOM erklärte, dass Hubschrauber der USS Eisenhower und Gravely auf den Notruf der Maersk Hangzhou reagierten, den zweiten in weniger als 24 Stunden, und von den Houthi-Booten beschossen wurden.

"Die Hubschrauber der US-Marine erwiderten das Feuer in Selbstverteidigung, versenkten drei der vier kleinen Boote und töteten die Besatzungen. Das vierte Boot floh aus dem Gebiet", hieß es in der Erklärung, und es gab "keine Schäden an US-Personal oder Ausrüstung".

CNN hat Maersk um eine Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten.

Die Houthis haben seit dem 7. Oktober Dutzende von Angriffen auf Handelsschiffe verübt und behaupten, sie würden sich mit der Hamas solidarisieren, da diese gegen Israel kämpft.

Die USA haben Kriegsschiffe in das Rote Meer entsandt und im vergangenen Monat die Operation Prosperity Guardian, eine multinationale maritime Koalition, ins Leben gerufen, um die Sicherheit in der kritischen globalen Schifffahrtsroute zu verstärken.

Präsident Joe Biden hat zwar Angriffe auf andere iranische Stellvertretergruppen genehmigt, die amerikanische Truppen im Irak und in Syrien angegriffen haben, aber er hat es abgelehnt, die Houthis im Jemen anzugreifen.

"Wir haben erhebliche nationale Sicherheitsinteressen in der Region... und wir werden die Art von Streitkräften in die Region entsenden, die wir brauchen, um diese Interessen zu schützen, und wir werden auch in Zukunft in Selbstverteidigung handeln", sagte Kirby.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines Präventivschlags in der Region bekräftigte Kirby die Haltung des Weißen Hauses.

"Wir schließen nichts aus, aber wir haben öffentlich gegenüber den Houthis und privat gegenüber unseren Verbündeten und Partnern in der Region deutlich gemacht, dass wir diese Bedrohungen ernst nehmen und dass wir in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen werden", sagte er.

Lucas Lilieholm von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

